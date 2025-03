María Patiño suelta la bomba que hace saltar por los aires el mundo del corazón: "Me ha pedido la separación"

Nuevo escándalo en el mundo del corazón. La crisis en el matrimonio entre Joaquín y Susana Saborido ha dado un nuevo giro. El matrimonio lleva unos días en el ojo del huracán tras la filtración de los mensajes que el futbolista habría intercambiado con la actriz de OnlyFans Claudia Bavel. Los mensajes, revelados hace unos días por el programa 'Ni que fuéramos Shhhh', muestran cómo el futbolista intentaba quedar con la modelo durante un viaje a Barcelona por motivos profesionales. A pesar de la invitación a tomar una "copita" en su hotel, el encuentro finalmente no se produjo, y la catalana se lamentó por no haber podido conocerse, sugiriendo incluso que tendría que "tocarse" por culpa de la situación.

Ahora, María Patiño ha dado un paso más y ha desvelado que la crisis matrimonial es real. Según la periodista, Joaquín ha manifestado que su mujer no quiere continuar con el matrimonio y que se quiere separar: "Susana me ha pedido el divorcio". Patiño también ha contado que el futbolista no quiere que se rompa el matrimonio y que su respuesta ha sido que no se quiere separar.

Este escándalo mediático ya llevaba unos días generando especulaciones sobre una posible crisis en el matrimonio de Joaquín y Susana, quienes llevan más de 20 años juntos. Sin embargo, la empresaria ha optado por mantenerse en silencio frente a la polémica, sin hacer comentarios sobre los mensajes filtrados.

Aunque no ha querido referirse directamente a los rumores que envuelven a su marido, la empresaria ha roto su silencio de manera sutil la semana pasada al compartir una imagen en su cuenta de Instagram, acompañada de un claro mensaje: "Siempre juntos, mi vida". En la foto, ella y Joaquín se besan apasionadamente, enviando un mensaje revelador sobre la solidez de su relación.