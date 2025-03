El entorno del futbolista Joaquín habla claro sobre el divorcio: "Habían pasado cosas más graves antes"

Joaquín Sánchez y Susana Saborido están en boca de todos desde que saliesen a la luz unas conversaciones subidas de tono entre el futbolista y Claudia Bavel. Además, han salido nuevos testimonios de mujeres que aseguran haber tenido algo más que una amistad con el andaluz cuando ya estaba casado, lo que ha hecho desatar todas las alarmas.

En este contexto, el pasado viernes acudía al programa de televisión '¡De viernes!' José Saborido y afirmaba que el matrimonio de su hermana y Joaquín está basado en años de mentira porque Susana es consciente de todo lo que ha hecho su marido.

A este testimonio se suma el de Nadine Chico, mujer de José Saborido, quien ha opinado que no cree que el futbolista y Susana se divorcien: "No creo. No creo que sea así. No creo que esto sea un motivo de divorcio. Para eso habían pasado antes cosas más graves que el tema de Claudia. No pienso yo que eso acabe con el matrimonio de ellos".

NADINE, CUÑADA DE SUSANA SABORIDO / EUROPA PRESS TV

Además, Nadine atacaba a la hermana de su marido asegurando que ella se enfadaba si Joaquín daba dinero a sus padres: "Eso me lo ha contado mi marido, él ha estado delante porque yo no he estado presente en ese momento, pero mi marido es algo que siempre me ha contado, que las trifurcas gordas eran porque su marido le daba lo que él quisiera a su familia".

En este sentido, la cuñada del futbolista piensa que ese matrimonio es fruto de un interés mutuo: "Por las cosas que sé por mi marido, a lo mejor si yo lo veo desde fuera yo podría pensar lo mismo porque sabemos que no todo es perfecto ni todo es como se vende, al final también ellos lo que hacen es vender, forma parte ya de su vida".