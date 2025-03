¿Qué fue de Las Ketchup? Las tres hermanas siguen cantando y llevando su famoso "Aserejé" por medio mundo

¿Quién no se acuerda de esta canción y de su peculiar baile? "Aserejé, ja, dejé. Dejebe tu dejebere seibiunouva. Majavi an de bugui an de buididipi". Corría el año 2002 y Las Ketchup, el grupo musical que integraban las hermanas Lola, Pilar y Lucía, se hicieron famosas. De hecho, su canción "Aserejé" es todavía hoy uno de las vendidas de la historia (está en el puesto 103 de todo el mundo), con 8 millones de copias.

Este tema, que fusiona el flamenco con el pop, fue número uno en las listas de muchos países: desde Argentina, Perú, Estados Unidos y Suecia hasta Bélgica, Alemania, Reino Unido y Japón. Y, por supuesto, en España, donde fue la canción indiscutible del verano. En 2003 fueron elegidas para interpretar "Aserejé" en la UEFA 2003 celebrada en Mánchester (Inglaterra).

Han pasado más de veinte años y parece que las hijas del guitarrista de flamenco Juan Muñoz, "El Tomate", han desaparecido del mapa. Pero nada más lejos de la realidad: siguen cantando y además juntas como Las Ketchup. Solo hay que echar un vistazo a su Instagram y ver que Lola, Pilar y Lucía continúan exprimiendo su famoso "Aserejé". Con este éxito actúan en festivales de medio mundo. No paran: el próximo junio estarán en Finlandia, en octubre estarán en Budapest... Y, por supuesto, actúan por toda España: en abril, por ejemplo, estarán en Gandía.

Después del boom de 2002, Las Ketchup sacaron un nuevo disco titulado "Un Blodymary". Aunque al principio tuvo una buena acogida, las hijas de "El Tomate" no volvieron a repetir la fama de sus inicios. Incluso su paso por Eurovisión fue bastante agridulce: quedaron en el puesto 21 de 24 participantes, recibiendo tan solo 18 puntos.

Por ellas, por las cantantes Lola, Pilar y Lucía parece que no hubiese pasado el tiempo. Hasta podría decirse que parecen más jóvenes y siguen bailando con el mismo salero de siempre su mítico "Aserejé".

El significado de "Aserejé"

Por cierto, ¿sabes de dónde viene "Aserejé"? No es ningún idioma inventado. Se trata de una reinterpretación fonética en español de la parte original en inglés de la canción "Rapper's Delight" que dice así: “I said-a hip, hop, the hippie, the hippie. To the hip hip hop-a you don't stop the rock It to the bang-bang boogie, say up jump the boogie. To the rhythm of the boogie, the beat”.