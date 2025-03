Se avecinan cambios en la vida de Kiko Rivera: "Toca disfrutar de la soledad de la noche"

El hijo de Isabel Pantoja, Kiko Rivera, prepara cambios en su vida, tal y como ha contado en sus redes sociales: "Toca disfrutar de la soledad en la noche".

Y es que, como señala en un story que ha publicado en su perfil oficial de la red social de Instagram, "ya empezó la temporada (de bolos) para mí y con ello acostumbrarme al cambio de horario, son las dos de la mañana y acabo de levantarme después de un viaje conduciendo desde Toledo, después de estar actuando anoche, habiendo dormido poco".

Sigue contando el DJ que "nada más llegar a casa estuve con mi familia un rato y me quedé dormido".

Acaba dando la bienvenidad a su nuevo horario, "mañana tendrá que ponerme en marcha para recuperarlo, ahora me toca disfrutar de la soledad de la noche en la que me pongo más creativo y a veces salen cosas que hasta yo mismo me sorprendo".

Publicación de Kiko Rivera. / Instagram de Kiko Rivera @riverakiko

Francisco José Rivera Pantoja (Sevilla, 9 de febrero de 1984), más conocido como Kiko Rivera, es un personaje mediático español que alcanzó notoriedad inicialmente gracias a ser hijo de la famosa cantante Isabel Pantoja y del torero Francisco Rivera "Paquirri". Con el paso del tiempo, Kiko se consolidó como un referente en los medios de comunicación, no solo por su vínculo familiar, sino también por sus propias apariciones en programas de televisión y en la prensa del corazón. Hoy en día, es cantante y DJ, con varios éxitos musicales a su nombre.

Kiko fue el único hijo del matrimonio entre el torero Francisco Rivera y la cantante Isabel Pantoja, quienes se casaron en 1983. Su padre ya tenía dos hijos de un matrimonio anterior con Carmen Ordóñez: los toreros Francisco y Cayetano Rivera Ordóñez.

El 26 de septiembre de 1984, cuando Kiko tenía apenas 7 meses, su padre Paquirri falleció tras recibir una cornada mortal en la plaza de toros de Pozoblanco (Córdoba). Este trágico suceso marcó profundamente su vida y su imagen, ya que desde muy pequeño fue conocido como Paquirrín. La imagen de Kiko y su madre fue constantemente portada en revistas del corazón (antes de cumplir un año, fue portada de ¡Hola!) y la fama del pequeño creció aún más cuando apareció en un concierto de su madre, donde cantó junto a ella. Este tipo de situaciones motivaron a Isabel Pantoja a denunciar públicamente el acoso mediático al que su hijo fue sometido desde su infancia.

Kiko, apasionado del fútbol, intentó en su juventud ingresar a las categorías inferiores del Real Madrid, apoyado por la amistad de su familia con Ramón Calderón, pero no logró entrar al club.

A pesar de que ha dado pocas entrevistas, su vida estuvo bajo el constante foco de la prensa del corazón. Durante su juventud fue criticado por su rendimiento académico y por su actitud fiestera y mujeriega. Tras trabajar un tiempo en una asesoría, decidió emprender una carrera como relaciones públicas y publicista. Aprovechó su popularidad para ser la imagen de una marca de sofás y participar en un anuncio de muebles.

Sus relaciones sentimentales fueron constantemente cubiertas por la prensa del corazón, siendo vinculado con diversas mujeres, entre ellas Yola Berrocal y Nuria Bermúdez.

El verdadero despegue mediático de Kiko Rivera llegó en mayo de 2009, cuando fue contratado por el programa Sé lo que hicisteis... de La Sexta para una sección llamada Desmontando a Paquirrín. En esta sección, los presentadores Ángel Martín y Dani Mateo lo acompañaron durante casi dos meses en situaciones cotidianas, con el fin de ayudarle a descubrir su verdadera vocación. El especial, emitido en julio, fue un éxito rotundo, alcanzando un 9.6% de cuota de pantalla en su estreno y un 10.2% en el segundo episodio, con más de 1.4 millones de telespectadores.

El éxito de Desmontando a Paquirrín le abrió las puertas a más apariciones televisivas, como su participación en el programa de cámara oculta ¡Qué más quisiera yo! en La Sexta. Posteriormente, continuó su carrera en Antena 3, donde apareció en programas como Espejo Público y protagonizó otros como Lo que deberías saber de mí y Pánico en el plató.

El fenómeno mediático de Kiko Rivera creció enormemente, y su nombre se convirtió en uno de los más buscados en internet. En julio de 2009, la búsqueda de la palabra "Paquirrín" se multiplicó por diez en Google en comparación con marzo de ese año, y para enero de 2010, su nombre aparecía en casi 95,000 páginas web.

El fenómeno Paquirrín ha sido objeto de críticas en los medios, algunos de los cuales lo consideran un éxito construido sobre la superficialidad. En enero de 2010, el diario 20 minutos lo incluyó en su lista de los "20 protagonistas del 'corazón' de 2009", como uno de los hombres más mencionados en la prensa rosa.

A lo largo del tiempo, el apodo Paquirrín también fue utilizado en otros países para referirse a personajes populares con alguna similitud física con él, como el futbolista chileno Humberto Suazo, apodado Paquirrín por la hinchada del Real Zaragoza.

En 2019, Kiko Rivera comenzó su carrera como DJ en el canal en línea Loca Latino de Loca FM.

Ingreso en el hospital

El 21 de octubre de 2022, Kiko sufrió un ictus durante la madrugada y fue ingresado en el Hospital Virgen del Rocío, donde quedó con algunas secuelas, como parálisis parcial en la cara y problemas de movilidad. No obstante, en noviembre de 2022, Kiko reapareció públicamente, mostrando una notable recuperación del ictus.