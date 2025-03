Un conocido cantante le hace frixuelos a Bud Bunny: "Los enrollé, les eché miel y se los metí en la boca"

Bud Bunny, el famoso cantante puertorriqueño de reguetón y trap latino (con éxitos como "Tití me preguntó" o "Dákiti"), ya sabe lo rico que están los frixuelos. Se los dio a probar el artista asturiano Rodrigo Cuevas, que se encuentra de gira internacional con su último espectáculo, "La Romería". "Se los di de comer en la boca. Y con miel...", desveló recientemente en el programa “Ilustres Ignorantes”, de Movistar Plus+, presentado por el humorista Javier Coronas. A Bud Bunny "le gustaron" los frixuelos, aseguró Cuevas.

Los frixuelos son uno de los postres más tradicionales de Asturias. Vienen a ser "crepes de toda la vida", explicó el cantante asturiano en el programa. Es, además, un dulce típico del Carnaval. Lleva harina, huevos, azúcar, leche, anís y aceite de oliva. Con ayuda de una garcilla se echa una fina masa en la sartén y se fríen. Tienen forma redonda, aunque es frecuente comerlos enrollados. Y así se los sirvió Rodrigo Cuevas al mismísimo Bad Bunny.

Javier Coronas le preguntó a Cuevas "cuál es el mayor celebrity" que había conocido en su vida. Entonces, el asturiano contestó: "Pues yo conocí a muchos celebritys, bueno no a tantos… Pero lo más fuerte que me pasó fue que yo le hice frixuelos a Bad Bunny. Y se los di de comer a la boca. Con miel…", reveló dejando boquiabiertos al propio Coronas y a sus colaboradores, Javier Cansado y Pepe Colubi, que no sabían si creérselo o no.

Pero Cuevas siguió: "Le gustaron. Y le haría frixuelos toda mi vida. Le dije: 'Te haría frixuelos toda mi vida, Bud Bunny'. Bueno, no se lo dije, lo pensé". El cantante, que saltó a la fama por su éxito "Verdiciu" y que en 2023 ganó el premio premio nacional de las Músicas Actuales 2023, contó que hizo los frixuelos de "toda la vida". "Se lo erollé, le eché miel y se lo metí en la boca", remató. Por desgracia, "no hay foto" de este gran momento.