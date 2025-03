La Guardia Civil alerta sobre lo que tienes que hacer si te encuentras con esta reliquia porque podría ser muy peligroso

Ojo con esta alerta de la Guardia Civil sobre lo que tienes que hacer si te encuentras con esta reliquia porque podría ser muy peligroso. Así es la alerta que el cuerpo de seguridad del Estado ha publicado en su perfil oficial de la red social X (extinta Twitter), y es que con el uso de las redes sociales tratan de llegar también a los más jóvenes.

Y es que seguro que en más de una ocasión habrás escuchado o leído una noticia sobre el hallazggo de un proyectil antiguo. Pues, tal y como expone la Guardia Civil, "si encuentras un proyectil" tienes que tener en cuenta que "a pesar del posible óxido o herrumbre del artefacto, éste puede hacer explosión".

Así que lo que tienes que hacer es señalar el lugar y evitar que el artefacto quede oculto. Y por supuesto, avisa a la Guardia Civil de este hallazgo porque cuenta con un cuerpo especial para este tipo de casos.

Media España en alerta por cargos en la cuenta del banco tras perder la conexión móvil

En un entorno cada vez más digitalizado, los riesgos de caer en estafas online se incrementan considerablemente. La Guardia Civil ha emitido una alerta que ya está generando gran preocupación entre los usuarios de España. Este aviso se refiere a una nueva modalidad de fraude en la que los ciberdelincuentes logran suplantar la identidad de los usuarios, obtener sus datos personales e incluso acceder a sus cuentas bancarias, todo ello aprovechándose de la pérdida de conexión en los teléfonos móviles.

El modus operandi de los estafadores es altamente sofisticado y comienza con la recopilación de datos de las víctimas. Usan técnicas tradicionales como el phishing, llamadas fraudulentas o filtraciones masivas de información para obtener los datos personales. Con esta información, contactan con las operadoras de telefonía móvil para solicitar un duplicado de la tarjeta SIM. Como resultado, el teléfono móvil de la víctima queda inutilizado, mientras que los delincuentes tienen acceso a los códigos de verificación enviados por los bancos, lo que les permite realizar compras y otros cargos fraudulentos en las cuentas bancarias de los afectados.

Esta situación es alarmante, ya que no solo implica la pérdida de acceso al teléfono móvil, sino que también da lugar a movimientos bancarios no autorizados. Son muchos los usuarios que han comenzado a notar cargos en sus cuentas que no reconocen, y en muchos casos, estos cargos son consecuencia directa de esta nueva modalidad de estafa digital.

Recomendaciones

Ante esta situación, la Guardia Civil ha emitido una serie de recomendaciones para evitar caer en la trampa. Una de las más destacadas es la activación de la autenticación en dos pasos en las cuentas bancarias. Este sistema de seguridad adicional permite verificar cualquier intento de acceso a través de un método alternativo al SMS, como la huella dactilar o la firma electrónica. También se sugiere que los usuarios implementen medidas de seguridad adicionales como un registro biométrico o las llaves de acceso de Google, lo que proporciona una capa extra de protección.

Además, se recomienda desconfiar siempre de correos electrónicos, mensajes o llamadas provenientes de números desconocidos, sobre todo si provienen de fuentes sospechosas. La Guardia Civil aconseja no abrir enlaces dudosos y evitar compartir información personal como contraseñas o números bancarios a través de teléfono o correo electrónico.

Sin embargo, más allá de estas precauciones preventivas, la Guardia Civil subraya la importancia de actuar rápidamente en caso de ser víctima de este tipo de fraude. Es fundamental revisar periódicamente las transacciones bancarias y, si se detecta algún movimiento sospechoso, ponerse en contacto inmediato con el banco para bloquear el acceso a la cuenta. Si es posible, se recomienda hacerlo en persona para evitar fraudes adicionales.

Finalmente, la Guardia Civil insiste en la necesidad de recopilar cualquier prueba disponible, como correos electrónicos, capturas de pantalla o mensajes, que puedan facilitar el trabajo de las autoridades en la investigación del caso.

Este tipo de fraudes no solo pone en riesgo el dinero de los usuarios, sino que también refleja una tendencia preocupante entre los ciberdelincuentes, que adaptan sus métodos a las nuevas tecnologías. Esto convierte al mundo digital en un terreno peligroso, donde los usuarios deben permanecer constantemente alerta. Con el aumento de los fraudes online, es más importante que nunca tomar las medidas necesarias para proteger nuestros dispositivos y cuentas bancarias.