Makoke se rompe por la separación: "Es solo con intención de hacer daño"

Makoke está a punto de hacer las maletas para irse a Supervivientes y la polémica le salpica antes de emprender su aventura. el programa de Telecinco 'Fiesta', que presenta Emma García, habla con Makoke para zanjar un tema antes de que quede totalmente incomunicada. El programa se hace eco de un rumor que pone en entredicho la lealtad de Gonzalo hacia Makoke. ¿Cómo afecta esto a su futura boda?

'Fiesta' conecta en directo con Makoke para que nos aclare si es verdad que su futuro marido le ha sido infiel, pues se comenta que existirían fotos de ese momento de infidelidad, aunque lo cierto es que esas supuestas imágenes no han salido a la luz y nadie asegura haberlas visto. Makoke le resta importancia a los rumores y se muestra fuerte: "Nada, no me afecta lo más mínimo, es totalmente falso. Podría decir que tenemos una relación abierta, pero no. Son personas malignas que quieren hacerme daño y que me vaya mal", son sus primeras palabras al respecto cuando conecta en directo con Emma García, media hora antes de viajar a Honduras.

"Es absurdo. Esas fotos, si existieran, habrían salido ya", insiste Makoke y añade que "esto es que hay gente que dice 'vamos a hacer daño' y lo hacen diciendo esto. No sé de dónde viene esa información, pero es que estamos veinticuatro horas al día juntos. No tiene ni pies ni cabeza, es solo con intención de hacer daño".

Además, Makoke asegura que Gonzalo y ella están las veinticuatro horas del día juntos y que, por este motivo, le va a costar mucho separarse de él. Pero, ¿cómo se ha tomado Gonzalo este asunto? Makoke responde: "Se parte de la risa porque es absurdo. No le hemos dado ni un minuto. Os juro que no hemos perdido ni cinco minutos en hablar de este tema", zanja.

'Supervivientes 2025' está a punto de empezar y en este listado oficial iremos conociendo a los concursantes que se atreverán a embarcarse en el reality más duro de la televisión. Los famosos cambiarán sus rutinas tranquilas y acomodadas por la experiencia más extrema de sus vidas

Los presentadores del reality ya están calentando motores y nos avisan de lo que nos espera: "Una aventura donde los elementos desafían cuerpo y mente" y "donde lo humano batalla con lo divino". Jorge Javier Vázquez vuelve a liderar junto con Sandra Barneda, Carlos Sobera y Laura Madrueño cómo los maestros de ceremonias que guiarán a los protagonistas. La cuenta atrás para el arranque de una nueva e intensa aventura ya ha comenzado y cada vez resta menos tiempo para que un grupo de famosos, entre los que se encontrarán los ya confirmados Pelayo Díaz Álvaro Muñoz Escassi, Makoke, Almácor o Beatriz Rico, desembarque en las paradisíacas playas de los Cayos Cochinos de Honduras. Será el próximo jueves 6 de marzo, a las 22:00 horas, cuando este icónico momento de cada entrega del exitoso formato tenga lugar en Telecinco, que estrenará la nueva edición de ‘Supervivientes’ con Jorge Javier Vázquez y Laura Madrueño al frente de las galas de los jueves.