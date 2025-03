El motivo del enfado de Alejandra Rubio por Supervivientes: "Lo negó rotundamente"

Hablar de Supervivientes era un motivo de enfado para Alejandra Rubio, tal y como han contado sus propios compañeros: "Lo negó rotundamente".

Y es que siempre se especuló con la posibilidad de que su novio y padre de su hijo, Carlo Constanzia, acudiese al reality de Telecinco, algo que en más de una ocasión negó. Pero es que esto fue a más cuando se empezó a hablar de que su madre, Terelu Campos, acudiría al reality como al final se ha confirmado.

“Pepe del Real y yo creemos que absolutamente nadie, incluida su hija, era conocedora de esto hasta poquitas horas antes, porque se enfadó con nosotros cuando le dijimos el viernes que existía la posibilidad de que participara en ‘Supervivientes’”, aseguró Sandra Aladro en Vamos a ver, el programa que presenta Joaquín Prat en Telecinco.

Pepe del Real aseguró que Alejandra "lo negó rotundamente y se indignó. Dijo que no iba y que no se lo había contado. No sé cómo se habrá quedado cuando le hayan contado que va”.

Participación

Y es que de eso no habló Terelu cuando se confirmó su participación en el reality, aseguró que su hija se quedó en shock y que lo único que le dijo es "pero si tú, pero si tú", que lo que parecía que quería decir es "pero si tu eres una piltrafa".