De la música a la política: qué pasó con las integrantes del grupo "Sweet California"

De subir covers a Youtube a ser parte de la discográfica de Warner Music, estamos hablando de la famosa girlband española 'Sweet California', creado en 2013 e integrado originalmente por Alba Reig, Sonia Gómez y Rocío Cabrera, esta última dejó el grupo en 2016 y Tamy Nsue entró en su lugar. Con un estilo pop, conquistaron a toda una generación. Con éxitos como "Wonder Woman" o "Vuelvo a ser la rara y loca" o "somos Monster High" en colaboración la misma marca, que logró más de 46 millones de reproducciones, este grupo logró dejar una huella en el panorama pop español. Pero, ¿qué ha sido de ellas?

Tras cuatro álbumes de estudio, un EP en 2022, "Land of the Free" y una serie de conciertos cancelados ese mismo año, no se volvió a saber más del grupo. Y aunque dicen que se están tomando un hiatus, como se suele decir en el mundo de la música, no han anunciado separación en ningún momento, pero cada una ha empezado proyectos en solitario distintos. Aquí te decimos lo último que se supo de cada una de las integrantes de "Sweet California"

Sonia Gómez

Fue la primera en atreverse a lanzar una carrera en solitario, bajo la firma de Sony Music, tras haber estado alejada del panorama mediático desde que el grupo anunció estar en un descanso. En 2023 sacó su primer tema en solitario "Como Tú Ninguna" y en 2024 publicó su single "Ave Fénix", y ese mismo año fue entrevistada para el podcast 'Lo Más Nuevo' donde aseguró que el grupo estaba en standby, pero que no se han separado. Ahora está centrada en su carrera en solitario, donde asegura ser superdueña de toda su carrera.

Aunque no se ha sabido más de sus proyectos musicales, ha anunciado a través de sus redes sociales que el domingo 9 de marzo, con intención de visibilizar el talento femenino del país, estará tocando en la Sala Think de Madrid a las 18.30 horas.

Tammy Nsue

Es la integrante que más alejada lleva de los estudios de grabación desde el último EP del grupo, no se ha visto que tenga pensado iniciar una carrera en solitario. Hoy en día se dedica a ser profesora de yoga y está muy enfocada en el teatro. Se casó en 2023, una boda a la que acudieron el resto de integrantes de 'Sweet California', y fue madre hace poco.

En 2023 protagonizó a Tina Turner en el Musical Tina, "una de las experiencias más desafiantes y hermosas de mi vida" aseguró en sus redes sociales. Y en 2024 se unió al elenco del musical del Rey León, donde interpretaría el papel de Nala.

Alba Reig

A día de hoy, se dedica a producir proyectos musicales, especialmente los de su pareja María Peláe, donde coescribe y produce junto a ella sus proyectos, fue la productora del disco de "Al baño María". Aunque no solo está detrás de los éxitos de su pareja, también se ha visto relacionada con ciertos lanzamientos musicales de Pastora Soler, Vanesa Martín o Nia. Además, como dato curioso también fue la coproductora de la canción de 'Estirando el Chicle'.

¿Qué pasó con Rocío Cabrera?

La exconcursante de Eurojunior 2004 y exmiembro y fundadora del grupo, en febrero de 2016 decidió abandonar el grupo porque "se sentía desencantada con la profesión". Intentó una carrera en solitario, pero no fue muy exitosa, así que decidió abandonar la industria musical por completo y hacer algo completamente diferente, meterse en política. Y es que dos años después de abandonar 'Sweet California' fue vista como candidata del partido político Reiniciem Benissa en Alicante, aunque a día de hoy ya no figura en la web del partido político.

Los fans de Rocío Cabrera esperan su vuelta a los escenarios, pero ella no se ha pronunciado al respecto sobre una posible vuelta, así que solo queda esperar.

Tras el último EP del grupo, todas las integrantes han ido haciendo sus vidas profesionales en solitario, y aunque dice que el grupo solo se está tomando un descanso, no hay ninguna pista que pueda decir cuando van a volver a reunirse, o si lo volverán a hacer en algún momento.