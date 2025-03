La novia de Kiko Jiménez se rompe tras el diagnóstico: "No pueden agujerear"

Sofía Suescun ha vuelto. La ganadora de Supervivientes ha regresado a las redes sociales tras un inesperado parón que encendió todas las alarmas entre sus seguidores. Durante días, la influencer desapareció del foco mediático sin dar explicaciones, lo que provocó una oleada de especulaciones. Ahora, con un mensaje cargado de emoción, Sofía ha contado qué la llevó a alejarse del mundo digital y cómo ha aprovechado este tiempo para reflexionar.

Durante su ausencia, Sofía no solo ha aprovechado para desconectar, sino que ha estado ocupada con su hogar y con nuevos retos profesionales. "Estos días hemos estado limpiando la casa en profundidad y reestructurando partes del jardín", ha contado a sus seguidores. Además, ha insinuado que pronto desvelará un proyecto que la ilusiona especialmente. "Solo os puedo dar una pista", dijo junto a un emoji de palmera, dejando a todos en vilo.

La creadora de contenido esperaba poder mostrar muchas novedades en su casa. "Vais a flipar con el cambio", advertía a lo que ella y Kiko Jiménez se proponían hacer en su salón. Sin embargo, los planes no han salido como Sofñia Suescun esperaba y esta ha mostrado públicamente su decepción y tristeza, además de pedir consejo para ver cómo pueden reconducir esta situación, cuentand esde Outdoor. Tras hacer este anuncio, la que fuera concursante de la primera edición de 'Supervivientes All Stars' se ha llevado un importante chasco. Nada de lo que ella esperaba mostrar se ha podido realizar. Su intención era dar un nuevo aire a su salón con un mueble de pladur, una construcción en obra y a medida, que le iba a permitir adaptar el mobiliario a unas dimensiones exactas y a sus necesidades y gustos. Pero la realidad es que no ha sido posible y, por lo visto, no va a ser ahora ni en otro momento por otra característica que presenta su casa y que es incompatible con este tipo de muebles.

"Estoy triste porque hoy me iban a montar un mueble de pladur de arriba a abajo en este espacio", comenzaba diciendo y mostrando la imagen en la que se ve el lugar exacto en el que Sofía Suescun quería su mueble y en donde ahora mismo tiene solo un espejo y una estantería. En lugar de eso, la que fuera ganadora de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes' quería poner un mueble construido in situ para hacer de ese rincón una moderna librería. Pero no ha podido ser.

"Resulta que por la aerotermia no pueden agujerear el suelo. Ya estaba comprado parte del material, las leds, las baldas, papel pintado", ha lamentado del gasto que ha hecho y que ahora no le sirve para nada. De ahí que tratando de no rendirse haya pedido ayuda a su comunidad online por si alguien conoce a alguna empresa que fabrique este tipo de muebles y se atreva con las complicaciones y peculiaridades de su caso antes de renunciar a algo que tanto deseaba ver en su casa.

Candela Rodríguez / Manuel Riu / Jimena Vega

La sombra del distanciamiento con Maite Galdeano

Aunque Sofía no ha querido entrar en detalles sobre el motivo de su crisis, muchos no han tardado en relacionarlo con su complicada relación con su madre, Maite Galdeano. Desde hace meses, madre e hija han protagonizado un evidente distanciamiento, que ha ido acompañado de momentos difíciles para ambas.

El pasado octubre, Maite encendió las alarmas al sufrir un desmayo en plena calle, lo que la llevó al hospital. Pocos días después, Sofía también compartía una imagen en sus redes que dejaba entrever su malestar. "No me gusta dramatizar, pero hoy ha sido uno de esos días de mierda", confesaba, sin dar más detalles.

Por su parte, Maite intentó tender puentes con un mensaje en el que dejaba claro su amor incondicional por su hija: "Estamos las dos igual de rotas. ¿Merece la pena estar así? Qué necesidad… Te amo, Sofía", escribió junto a una imagen que evidenciaba su propia crisis de salud.