Preocupación por el estado de salud de Isa Pantoja tras enfermar durante el embarazo: "No puedo tomar nada"

La hija de Isabel Pantoja, Isa Pantoja, preocupa a sus seguidores tras enfermar durante el embarazo. Y es que, debido a su estado: "No puedo tomar nada".

Isa ha publicado un vídeo en sus redes sociales donde cuenta que ha estado estos días un poco ausente "porque he estado malísima. Bueno, no me da fiebre ni nada, pero tengo un montón de mocos, tos".Además, su hijo Albertito estaba fuera y "entre que estaba mala y que lo extrañaba un montón, pues estaba con un poquito de bajón, pero es porque los mocos me dejan superplof".

La influencer también contó que se suben esta semana a Madrid donde pasarán cuatro días, pero de momento "estoy un poco haciendo reposo, en plan descansando un montón".

Por último habló sobre el momento de conocer que estaba esperando un niño en directo cuando acudieron al programa De Viernes en Telecinco, "un subidón". Asegura Isa que al final salió niño "contra todo pronóstico, porque muchas de vosotras me decíais que era niña".

