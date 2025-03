Jessica Bueno, de la tristeza al miedo por lo ocurrido con su ex: "Tengo una impotencia"

Nuevo frente abierto para Jessica Bueno. Una semana después de anunciar a través de un comunicado conjunto en redes sociales que su relación con Luitingo había llegado a su fin tras un año de amor, y de abrirse en canal con sus seguidores confesando que ya no tiene fuerzas para recomponer una vez más su corazón roto en mil pedazos, ha vuelto a utilizar su cuenta de Instagram para desahogarse con sus seguidores tras el último desplante de Jota Peleteiro a los dos hijos que tienen en común, Jota Jr. (9) y Alejandro (3).

El pasado viernes ya dejaba entrever que algo no iba bien al revelar que le tocaba preparar una fiesta de cumpleaños exprés para su hijo mediano -el sábado- al haberse anulado el viaje que tenían previsto los pequeños para ir a ver al exfutbolista a Emiratos Árabes, donde reside junto a su actual mujer, Ajla Etemovic, y su hijo Mansour Malik, que nació en noviembre de 2024.

Y tras pasar el puente con sus niños, Jessica ha explotado contra su exmarido -al que no ha nombrado en ningún momento- y ha desvelado el desplante que Peleteiro ha tenido con sus propios hijos: "Tengo un nudo... la ansiedad me afecta aquí (señalándose a la garganta). Se me coge el nudo que me duele, parece que me falta todo. Y no es por eso, no es solo por eso -en referencia a su ruptura con Luitingo- es que tengo una impotencia y un cabreo por mis niños, que yo no sé....".

"Se supone que se tendrían que haber ido el jueves de viaje, pero se canceló porque al final el domingo. El domigno se vuelve a cancelar porque al final iba a ser el lunes. Ya no iba a ser el puente, pero tenía tanta ilusión mi hijo, que le dije como en la canción de su cumpleaños, si quiere la luna bajo la luna. Le dije que no pasaba nada y que podía faltar al cole porque va muy bien. Pues el lunes, también cancelado el viaje" ha estallado visiblemente dolida.

Sin embargo, y a pesar de este desaire del exfutbolista con sus propios hijos, la modelo ha asegurado que se trata de "cosas de la vida" y "no queda otra que intentar pensar en positivo" a pesar de que le cambien "los planes y el día a día de la noche a la mañana". "Mi mente está enfocada en el trabajo, en hacer mi vida, en poder darle lo mejor del mundo a mis hijos. Y que no les falte de nada, que no nos hace falta nadie" ha sentenciado, lanzando de paso un 'dardo' a Luitingo al dejar claro que lo único que necesita es estar con sus pequeños.

Mensaje de Luitingo

Luitingo ha sorprendido a todos sus seguidores mostrando un pedazo de una nueva canción. "La música es mi refugio, mi mejor compañía. Donde expreso mi alma de noche y de día". "De decirme que no aguanta un minuto sin verme, no me extraña, pero quieres que me vaya y que luego me quede. No te aclaras. Tu egoísmo puede más de lo que tú me quieres...". Un mensaje demoledor por el que sus seguidores han reaccionado. "Este momento y estás letras ....nose si será la mejor opción". "De tenerte a no tenerla , solo hay un paso y el egoísmo que tenéis los dos no os beneficia para nada , está letra si no fuera para ella sería preciosa Luis". "Sabes dónde se demuestra mejor cómo es realmente una persona????? En los malosmomentos!!!!!! Si fuera ella, no me gustaría nada esta canción".