¿Qué fue de María Isabel? De estrella con "Antes muerta que sencilla" a tener que retirarse por salud mental

"Antes muerta que sencilla", fue el estribillo que ha quedado grabado en toda una generación. María Isabel fue la estrella de los 2000 con el famoso temazo, pero ¿qué ha sido de esta artista? Más de 20 años hace que comenzó su carrera artística. Triunfó desde sus inicios, ya que ganó ni más ni menos que cuatro Discos de Platino con su primer álbum, que incluía la canción de "Antes muerta que sencilla". Este tema saltó a la fama por su participación en Eurovisión Junior de 2004, donde también salió ganadora.

Con tan solo 10 años llegó con su música a Estados Unidos, Japón, México, etc., pero su carrera no se quedó solo en la industria musical. En 2007 debutó en la gran pantalla con la película de 'Los Ángeles S. A.'. En esta película también participó creando la banda sonora. Con ella llegó a más de 12 países europeos a través de HBO. Además, no perdió la oportunidad de salir en la pequeña pantalla, y en 2009 aparece en 'Menuda Noche', mientras hacía una audición para Los Lunnis que dio sus frutos: en 2010, María Isabel estrena la quinta temporada de la serie infantil con la que los "niños se iban a la cama".

Tras su éxito en Eurovisión Junior de 2004, desde la organización se intentó que presentara la edición de 2010, pero declinaron la oferta; sin embargo, a cambio, participó como artista invitada recordando el famoso "Antes muerta que sencilla". 2010 fue el último año en el que publicó un disco antes de 2015. Esos años de barbecho los aprovechó para participar en desfiles de moda y para salir en algún que otro programa de televisión como entrevistada. En aquella época decía que estudiaría Comercio y Marketing para abrir su propia tienda de ropa.

A pesar de esa inquietud por el mundo del comercio y de la moda, la música no pasó a formar parte del pasado. En 2015 lanzó 'Yo decido' como trabajo discográfico y, poco después, se conoció su faceta de imitadora en 'Tu cara me suena', donde se hizo pasar por Rihanna. Su pasado eurovisivo volvió en 2016, cuando quedó entre las preseleccionadas para representar a España ese mismo año. Finalmente, quedó cuarta, la tercera más votada por el público, por lo que tuvo que quedarse con el buen sabor de boca del 2004.

Parecía que en 2018 continuaba su carrera junto con Aaron Blasco, pero no duró mucho, ya que poco tiempo después retomó su carrera en solitario. La niña que había saltado a la fama con menos de 10 años ya había alcanzado la mayoría de edad hace unos años: es en ese momento cuando la música se convierte verdaderamente en una forma de vida.

En 2019 dio un cambio a su estilo musical, según su testimonio: "Me corté el pelo y vinieron los cambios". Su música derivó en el género del pop urbano. Ese mismo año colaboró con Juan Magán con un estilo de reggaetón mezclado con flamenco. Durante el año siguiente su aportación al mundo de la música no cesó, aunque siempre siendo fiel a la etapa musical que inició en 2019.

A partir de esta fecha es cuando se deja de saber de ella tanto, ya que en julio de 2021 anunció a través de las redes sociales que, por razones de salud mental, se retiraba de la música. En esta segunda etapa de barbecho y desconexión, parece que dedicó más atención a su vida personal. Junto con Jesús Marchena se convertía en madre de Daliana; la única hija que tienen hasta el momento, que nació el 14 de febrero de 2023. Tras esto, en 2024, volvió a aparecer en su festival de confianza, Eurovisión Junior, donde actuó para celebrar los 20 años de su triunfo.

Actualmente se le puede seguir la pista a través de redes sociales como 'Instagram' o 'TikTok', donde se puede estar al tanto de sus novedades musicales.