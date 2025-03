Marieta, al borde de las lágrimas en ‘GH DÚO 3’: el emotivo mensaje de Suso Álvarez antes de la gran final

La final de GH DÚO 3 está a la vuelta de la esquina y los concursantes están viviendo sus últimas horas en Guadalix de la Sierra con una montaña rusa de emociones. En la última gala, los finalistas recibieron mensajes de apoyo de sus seres queridos, pero hubo una reacción que acaparó todas las miradas: la de Marieta. La ilicitana no pudo contener el llanto al escuchar las palabras de Suso Álvarez, su pareja, quien le dedicó un mensaje lleno de amor y apoyo en estos momentos decisivos.

La recta final más emotiva: los concursantes reciben mensajes de sus familias

A tan solo un día de la final, Ion Aramendi sorprendió a los cuatro finalistas con un regalo muy especial: un vídeo con mensajes de sus familiares y amigos más cercanos. El primero en emocionarse fue Sergio Aguilera, quien rompió a llorar al ver a su gente: "Con esto ya me siento ganador", aseguró. La reacción de su compañera Marieta no se hizo esperar y, con lágrimas en los ojos, le dedicó unas palabras llenas de cariño: "Le quiero muchísimo y todo lo que le han dicho lo pienso yo también".

Pero el momento más conmovedor de la noche llegó cuando fue el turno de Marieta. Desde el primer segundo en que comenzó a ver las imágenes, la concursante se vino abajo al ver a sus amigos, familiares y, sobre todo, a Suso Álvarez, quien le dedicó unas palabras que hicieron que la finalista rompiera a llorar.

El mensaje de Suso Álvarez que hizo llorar a Marieta

El colaborador de televisión apareció en el vídeo con un mensaje muy especial para su chica: "Te echamos muchísimo de menos. No te voy a decir el pedazo de concurso que has hecho porque te lo va a decir todo el mundo y no vas a parar de escucharlo. Solo queremos mandarte este vídeo de amor para que te empapes, te queremos muchísimo y te estamos esperando aquí. ¡Te amamos!", expresó Suso con emoción.

La reacción de Marieta no pudo ser más emotiva. Entre lágrimas, reconoció la emoción que sentía al ver a su familia, sus amigos y, por supuesto, a su pareja: "Ver a mi padre, mi madre, a mis hermanos, a mis amigas y, lógicamente, las palabras de mi novio... Les amo, son mi vida", afirmó con la voz entrecortada.

Ion Aramendi, testigo del momento, no dejó escapar la oportunidad de hacerle una pregunta en tono de broma: "Oye Marieta, tengo una duda que llevo bastante tiempo con ganas de preguntártelo. ¿Tú amas a Suso?". La respuesta de la finalista desató las risas en el plató: "Un poco, un poco", contestó ella con complicidad.

Marieta hace balance de su año más intenso

Durante su paso por la casa de GH DÚO 3, Marieta ha mostrado una faceta muy personal que pocos conocían. En un momento de introspección, reflexionó sobre el enorme cambio que ha experimentado su vida en solo un año: "Hace un año era una chica anónima que trabajaba en un hospital, vivía con sus padres en su ciudad de siempre con sus amigas de siempre. En un año he cambiado de trabajo, de ciudad, de casa y tengo una pareja estable que nunca había tenido. Estoy encantadísima con mi vida, pero es un choque que tienes que adaptar", confesó en el confesionario.

Asimismo, no quiso olvidarse de sus padres y su círculo más cercano, a quienes agradeció el apoyo incondicional que le han brindado desde el primer momento: "Nunca me juzgaron ni me dijeron una mala palabra".

La cuenta atrás para la final

Con las emociones a flor de piel, Marieta se prepara para enfrentar la gran final de GH DÚO 3. Su paso por el reality ha estado marcado por su evolución personal, sus lazos dentro de la casa y el gran apoyo que ha recibido del público. Sin duda, su reencuentro con Suso Álvarez será uno de los momentos más esperados tras el cierre de esta edición.