Lo peor que llevará Terelu en "Supervivientes", según su hija: "no tener su Cola Cao"

Alejandra Rubio se ha pronunciado por fin sobre el fichaje bomba de su madre, Terelu Campos, por "Supervivientes", que la propia presentadora anunció en directo en '¡De Viernes!' el pasado viernes. Siguiendo los pasos de su hermana Carmen Borrego, la hija de María Teresa Campos pondrá rumbo a Honduras para vivir la experiencia más extrema de su vida y cumplir con una "misión especial" que descubriremos este jueves en el estreno de la nueva edición del reality, en la que tendrá que convivir con rostros conocidos como Álvaro Muñoz Escassi, Pelayo Díaz, Makoke, Beatriz Rico, Laura Cuevas, o Ángela Ponce.

Un nuevo e inesperado proyecto que la propia Terelu definió entre risas como una "temeridad", revelando que su hija se había llevado una absoluta sorpresa cuando se lo contó, diciéndole poco menos que estaba hecha "una piltrafa" por los problemas de salud que arrastra desde que superó por segunda vez un cáncer de pecho.

Y este martes ha sido Alejandra la que, en su cita semanal con "Vamos a ver" (plató en el que negó rotundamente el pasado viernes que su madre fuese a ir a "Supervivientes") ha confesado cómo se ha tomado que la colaboradora viaje a Honduras para participar en el reality más duro y extremo de la televisión.

En primer lugar, ha querido aclarar que ella ya lo sabía "pero disimulé", negándoselo a Joaquín Prat y al resto de sus compañeros "para guardarle el secreto a mi madre". A continuación, Alejandra ha visto un vídeo con las declaraciones más importantes de su madre en "¡De Viernes!" anunciando su fichaje por "Supervivientes", y a todos ha llamado la atención su seriedad, al no sonreír ni un solo momento al escuchar a Terelu hablando de su pánico a los bichos o de cómo llevará tirarse del helicóptero. "No me busquéis líos", ha exclamado visiblemente incómoda y esbozando una pequeña sonrisa.

"Me parece bien que vaya, es su vida y ella decide. Yo no entro para nada", ha asegurado, confesando que su madre no le consultó "para nada" la posibilidad de irse a la isla sino que "vino un día a casa y me lo dijo". "A mí me lo dijo y me sorprendió. Yo creo que le dije '¿estás segura y tal?' Me parece muy arriesgado" ha reconocido sin poder disimular su preocupación.

"Mi madre tiene ciertas limitaciones"

Además, y ante las especulaciones de que su madre no va como concursante de pleno derecho, Alejandra ha aclarado que "va con las condiciones de todo el mundo, a pasar hambre y todo como todos". "Yo no había visto la entrevista de 'De Viernes' porque estoy durmiendo a esas horas, pero mi madre tiene ciertas limitaciones... Sabe nadar claro, pero me la creo cuando dice que no se pone las gafas de bucear", ha apuntado.

Asegurando que no sabe qué pasará con el estreno de su obra teatral "Santa Lola" previsto para el próximo 26 de abril, la novia de Carlo Costanzia sí ha querido dejar claro que su madre no comete ninguna irresponsabilidad médica yendo a "Supervivientes": "Les hacen muchísimas pruebas y ya te digo yo que si ven lo más mínimo no le dejarían ir" ha respondido a Alessandro Lequio.

¿Qué cree que llevará peor Terelu en la isla? Como ha revelado, "hambre poco porque mi madre no come mucho, aunque lo peor que le puede pasar en el mundo es no tener su Cola Cao. Creo que el tema de dormir en el suelo será lo más duro, los bichos, la convivencia...".

"Es una buena oportunidad", ha admitido, confesando que su madre "no ha querido hablar con nadie" para pedirle consejos, aunque ella le ha recomendado "que sea ella, que saque su lado gracioso, y que no se queje todo el día". "Me gustaría que fuese más ella porque da la imagen de ser perfecta y en la intimidad es una tía muy divertida y muy guay", ha concluido, evitando mojarse y confesar qué concurso cree que hará su madre en comparación con su tía Carmen Borrego, que el año pasado aguantó dos semanas en Los Cayos Cochinos.