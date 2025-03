Así es en realidad el tentador por el que Montoya ha perdido a su novia: en paro más de diez años y "ladrón de sueños"

Si hay un nombre que ha sonado con fuerza en las quinielas de 'Supervivientes 2025' ese ha sido el de José Carlos Montoya. En las últimas semanas se ha especulado con que el andaluz, que se ha convertido en el personaje del momento tras su paso por 'La Isla de las Tentaciones', pondría rumbo a Honduras para participar en el reality más extremo de la pequeña pantalla.

Y, además, se ha rumoreado -nunca confirmado por Mediaset- que podría coincidir en Los Cayos Cochinos con su novia (o ex, tendremos que esperar hasta su última hoguera este miércoles para saberlo) Anita Williams, y con Manuel Rodríguez, el soltero con el que su pareja cayó en la tentación. Un triángulo que daría mucho que hablar pero que por lo que parece no estará en esta edición de 'Supervivientes'.

La expedición, capitaneada por Álvaro Muñoz Escassi y con rostros conocidos como Makoke, Pelayo Díaz, Ángela Ponce, Beatriz Rico, Álex Adrover -y sin Terelu Campos, con una misión especial que descubriremos en la primera gala del programa- sorprendía por la ausencia de Montoya, Anita y Manuel, un chasco para los incondicionales de 'LIDLT' que ya se frotaban las manos imaginándose a los tres juntos en Honduras.

Pero la esperanza no está perdida, puesto que hay quien asegura que alguno de los 3, o por lo menos 2 de ellos, estarán en los Cayos Cochinos junto al resto de celebrities en el esperado estreno de 'Supervivientes' este jueves.

Mientras tanto, y sin aclarar si participará o no en el reality, Montoya sigue con su día a día. Y hemos descubierto el último plan del que ha disfrutado en solitario. Consciente de que es uno de los personajes del momento -sus frases y reacciones se han hecho virales en numerosos países y hasta Whoopi Goldberg ha hablado de él- el de Utrera ha viajado hasta Barcelona para asistir al Mobile World Congress 2025, que este mismo lunes ha inaugurado el Rey Felipe VI y ha contado con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Hemos pasado un día maravilloso, lleno de gente bonita aquí, y de tecnología que es muy importante hoy en día, la tecnología. Lo hemos pasado bien con amigos haciendo cositas muy guays y la verdad, ha sido muy guay" ha explicado, asegurando que con su fichaje por 'Supervivientes' en el aire "lo que hay que hacer en la vida es cantar, bailar y reír siempre, energía positiva".

Por su parte, Telecinco ha desvelado el currículo del tentador por el que ha caído rendida Anita, de 'LIDLT', tiene un currículum profesional que es viral en redes. A Manuel González no le ha faltado trabajo desde que se diera a conocer como pareja de Lucía Sánchez en la tercera edición de 'La isla de las tentaciones'. Y debe ser ese el motivo principal por el que el tentador y mayor dolor de cabeza de Montoya en esta edición no haya actualizado su currículum en la famosa red social para encontrar trabajo y fortalecer las relaciones profesionales (porque las relaciones personales las tiene dominadas). Como pasa cada cierto periodo de tiempo, el currículum del gaditano se ha vuelto a hacer viral por su descripción y cómo el tentador se vende en esta red social, cuentan desde Outdoor.

No sabemos si estaba cansado de no encontrar ninguna entrevista de trabajo o directamente no iba a fingir ser alguien que no era en el perfil laboral de Linkedin. El caso es que como si se tratara de un chiste recurrente, a los seguidores del influencer andaluz les gusta ver cómo este no actualiza jamás su currículum y, que lo último que se vea es que lleva en paro más de diez años. "Ladrón de sueños, gaditano y aventurero", comienza diciendo su descripción para poner a continuación una lista de algunos empleos en los que ha trabajado como camarero, futbolista y en donde también incluye el oficio de "carnavalero".