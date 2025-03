Seguidores de Belén Esteban estallan contra Anabel Pantoja por su comentario: "¿Tú de qué vas?"

Anabel Pantoja y su hija Alma han abandonado Sevilla después de una semana muy especial en la que, además de disfrutar de tranquilos paseos por su barrio de Triana, y de ir a ver a la Virgen de la Esperanza de Triana y al Cristo del Gran Poder para darles las gracias por la recuperación de la bebé tras su ingreso hospitalario de urgencia el pasado enero, han compartido diferentes momentos con los amigos y familiares de la influencer.

Así, tanto sus primos Kiko Rivera -en una quedada a la que también acudieron su mujer Irene Rosales, o Raquel Bollo entre otros- como Isa Pantoja pudieron conocer por fin a su pequeña, puesto que cuando viajaron a Canarias tras su hospitalización lo hicieron para estar al lado de Anabel en ese durísimo trance y no vieron a la niña.

Un primer viaje a Sevilla con su hija en el que la sobrina de Isabel Pantoja ha estado acompañada en todo momento por su gran pilar, su madre Merchi Bernal, que después de arroparla incondicionalmente trasladándose a Gran Canaria durante tres meses tras el nacimiento de su nieta, tampoco se ha separado de ellas en la última semana, como ha compartido emocionada en redes sociales la propia Anabel.

Y ha sido cuando la creadora de contenido ha abandonado su ciudad natal -aunque se pensó que podría haber regresado a la isla canaria, ha puesto rumbo a Córdoba para reencontrarse con su novio David García y pasar unos días con la familia del fisioterapeuta antes de volver juntos a su residencia en Arguineguín- cuando su madre le ha dedicado un mensaje muy especial a través de sus redes sociales.

En silencio desde que Alma recibió el alta hospitalaria a finales de enero, Merchi ha reaparecido en Instagram con unas emotivas palabras para su nieta: "Mi princesa me ha dado vida estos días y he podido disfrutar de ella y cumplir todo lo que prometimos, y aún nos queda algunas visitas más", ha escrito, compartiendo además una imagen con la niña en brazos ante el Jesús del Gran Poder. "Te debo tanto..." ha revelado la madre de Anabel, haciendo referencia a sus rezos al Cristo del que es devoto para que la bebé se recuperase.

Hace tan solo unos días, Kiko Rivera hizo público un reencuentro familiar en el que tuvo la oportunidad de conocer a Alma, la hija de su prima, Anabel Pantoja. El DJ compartió unas imágenes de este evento al cual no acudió su hermana, Isa Pantoja, aunque ella reveló en 'Vamos a ver' el motivo por el cual decidió no estar: "Había personas de las que no me fío", declaró en el programa presentado por Joaquín Prat. Tras este encuentro, la sobrina de la tonadillera decide compartir unas imágenes junto a los hijos de Kiko Rivera para enviarles un mensaje muy especial. Anabel Pantoja no solo ha compartido, a través de sus historias de Instagram, las fotos que publicó su primo Kiko Rivera en su perfil oficial en las que posan tanto ella como sus hijos y Alma, sino que ha añadido otra imagen en la que aparece su sobrino junto a la pequeña Alma y en la que ha añadido el siguiente texto:

"No tengo palabras para agradeceros la energía que me habéis dado, mis sobrinos de mi Alma, nunca mejor dicho. Os ama, vuestra TATA", son sus cariñosas palabras. No cabe duda de que este reencuentro de familiares y amigos ha cargado de energías positivas a Anabel Pantoja, que se muestra orgullosa y feliz del entorno que la rodea.

Una de las amigas que más ha apoyado a Pantoja en este tiempo ha sido Belén Esteban. La colaboradora de Ni que fuéramos shhh ha confesado recientemente que ha comenzado al ir al gimnasio y ha compartido en su cuenta de Instagram un post en el que aparece andando en una cinta de correr.

Una publicación que se ha llenado de comentarios, incluido uno de Anabel Pantoja que dice: "Te amo FIN". Unas palabras que se han llenado de respuestas críticas hacia la influencer, que no goza de su mejor momento de popularidad. " Anabel deja el teléfono.. FIN"; "@anabelpantoja00 u usted deje quietito el dedito"; "Tú deja las redes FIN".