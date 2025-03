Adiós a Ivonne Reyes: Pepe Navarro lo consigue tras años luchando

En una batalla judicial que parece no tener fin, Ivonne Reyes y los hijos de Pepe Navarro y Eva Zaldívar, Andrea (29) y Marlo (23) se veían las caras en los Juzgados de Ibiza a finales de octubre, después de que la venezolana insinuase en una entrevista en el desaparecido 'Sálvame Deluxe' en el año 2022 que el presentador dudaba de la paternidad de sus dos hijos mayores.

Unas declaraciones que los jóvenes pusieron en manos de la Justicia, demandando a la comunicadora por vulneración del honor e intimidad personal y familiar. El juicio, en el que pedían a Ivonne 50.000 euros en concepto de indemnización, iba a tener lugar el pasado 15 de julio en la isla pitiusa, pero finalmente se retrasó a petición de la jueza al 28 de octubre.

Y ya conocemos el resultado. Como ha revelado Pepe en su reaparición ante las cámaras, "los hemos ganado. Se han ganado, los dos juicios de esos los hemos ganado. Es el insulto que les hizo a mis hijos, lo han ganado, pero bueno ella no va a pagar ni un duro. Tendrá que pagar la emisora y las productoras pero ella no va a pagar un duro". "Siempre se salva, pero bueno, un día no se salvará" advierte, asegurando que lo que la venezolana tiene contra él "ya es una persecución" cuando tiene claro que Alejandro Reyes no es hijo suyo.

Al margen de su guerra con Ivonne, el presentador nos ha hablado de cómo va a celebrar las Navidades, de las más especiales de su vida tras el nacimiento de su primer nieto, hijo de su hija Andrea, el pasado verano: "Serán familiares, con mis hijos, mi nieto... en fin, bien, todo fantástico. Nos vamos fuera de Madrid, que como mi hija vive fuera de España -reside en Boston- no es fácil reunirnos, pero este año sí, ahora sí" revela emocionado.

María González Falcó

En cuanto a cómo lleva su faceta de abuelo, Pepe confiesa que es algo "maravilloso, lo recomiendo a todo el mundo". "Mi nieto se llama Lorenzo, es un juguetito maravilloso. Es muy buen niño, una monada. Tiene cinco meses. Soy un recién grandpa, no olvides que él es americano, nació en Boston y vive en Estados Unidos, entonces ya no soy abuelo, soy grandpa" presume orgulloso.