Soy carnicero y por esto debes comer más conejo y menos pollo y otras carnes

Mantener una dieta balanceada y saludable puede ser complicado, especialmente cuando hablamos de consumir la cantidad necesaria de proteína que necesitamos diariamente. Si entrenas habitualmente, llegar a los gramos de proteína diarios puede ser todo un reto, y es probable que tu "plato estrella" sea pollo con arroz y todas sus variantes, pero el pollo no es la carne con más proteína que se venda en el mercado.

El carnicero de TikTok, @el_as_carnicero, en sus redes nos explica cuáles son las carnes con más proteína que puedes pedir en tu carnicería de confianza. "Te voy a enseñar qué 5 tipos de carne tienes que comprar en la carnicería para tener más proteína". Así introduce el vídeo 'El As Carnicero'.

"Como primero el conejo. Cada 100 gramos tiene 33 gramos de proteína". Y es que el conejo es una carne magra, cuyo porcentaje de grasa es menos del 12% y no contiene hidratos de carbono. Además, esta carne tiene un alto contenido de vitaminas del grupo B, en concreto del grupo B3, B6 y B12; y también aporta importantes cantidades de minerales como el hierro, el zinc o el magnesio. Por último, su bajo contenido en sodio, la hace la carne más adecuada para las personas con hipertensión.

"Como segundo, la pechuga de pavo, por ejemplo, cada 100 gramos tiene 29 gramos de proteína". Continúa diciendo 'El As Carnicero'. Estamos ante un alimento que tiene un bajo contenido en grasas, siempre y cuando se le quite la piel antes de cocinarlo, conteniendo así solo 0.65 gramos de grasa por cada 100 gramos. Al igual que con la carne de conejo, en la carne de pavo abunda las vitaminas del grupo B y tiene un alto contenido de minerales como el magnesio, el zinc o el selenio. Y si se sufre de alguna condición cardiovascular se recomienda esta carne por su bajo contenido en grasas saturadas.

El pollo, a pesar de ser la más consumida, ocupa el tercer lugar dentro de la categoría de las carnes con más proteínas. "El pollo en este caso, la pechuga de pollo por cada 100 gramos tiene 27 gramos de proteína". Como todas las carnes blancas, el pollo, especialmente la pechuga de pollo tiene muy pocas grasas, siempre y cuando se consuma sin la piel, y es la carne por excelencia para querer ganar músculo. Aporta minerales como el fósforo, el zinc y el selenio, esta última ayuda al buen rendimiento del metabolismo. Además de contener la vitamina B3 o niacina y vitamina B6. Gracias a todos estos nutrientes el pollo ayuda a aumentar el colesterol bueno y a mantener los niveles de glucosa en la sangre.

"El cerdo, en este caso chuletas de cerdo, cada 100 gramos tiene 27 gramos de proteína". Es una de las carnes más consumidas a nivel global. Las chuletas de cerdo tienen un alto aporte de vitaminas, especialmente de la vitamina A, B3, B7 y minerales como el potasio o el hierro, y por último aportan una gran cantidad de grasas saludables.

"Y por último, la ternera, cada 100 gramos tiene 24 gramos" Al igual que todas las carnes, es una excelente fuente de proteínas, vitaminas y minerales, contiene varias vitaminas del grupo B y vitamina D, además de minerales como el hierro y zinc. Además, contiene colina, un nutriente esencial para el funcionamiento del cerebro, ya que ayuda a mantener la estructura de las membranas celulares y es necesaria para la producción de neurotransmisores, una sustancia química que se encuentra en el sistema nervioso y son importantes para la memoria y el aprendizaje.

"Reparte una ración de cada a la semana, y cuanto más magra mejor, y luego el cocinado siempre a la plancha, por favor no lo hagáis frito. Ahí os dejo eso". Así finaliza el vídeo el carnicero de TikTok. Y razón no le falta, es muy importante para mantener una dieta equilibrada, intentar consumir las carnes a la plancha, pero no frita. Cocinar a la plancha puede traer múltiples ventajas, ya que nos permite cocinarla sin necesidad de añadirle calorías extra y conserva casi todas sus propiedades de forma casi intacta, y si sufres de algún problema digestivo cocinar de esta forma es lo ideal.

Si tu objetivo es poder llegar a los gramos de proteína diarios, no necesitas comer siempre lo mismo, con toda esta variedad de carnes, existen muchas recetas sencillas y rápidas de hacer. Comer saludable no tiene que ser aburrido.