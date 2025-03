Comunicado de Jessica Bueno, obligada a dejar a sus hijos tras la separación de Luitngo: "Mis niños"

Momentos difíciles para Jesica Bueno. La sevillana trata de mostrar su mejor cara en sus redes sociales tras su separaciónd e Luitingo, aunque ha tenido que sufrir un nuevo revés personal. Jessica Bueno ha conseguido lo que llevaba días reclamándole a Jota Peleteiro. La que fuera concursante de 'GH VIP' explicaba que su expareja no había acudido a Sevilla en la fecha señalada para ir a buscar a sus hijos Jota Jr. y Alejandro cuando le tocaba. Indignada por el plantón y su cambio constante de planes, la modelo andaluza hacía público su enfado en sus redes y ahora ha sido también en este lugar donde ha contado, al borde del llanto, que finalmente el empresario y exfutbolista ha ido a buscarlos y se ha tenido que separar de ellos, cuentand esde Outdoor.

Tras confirmar su reciente ruptura con Luitingo y estar pasando por una etapa dolorosa marcada de nuevo por la decepción amorosa, Jessica Bueno ha vuelto a sacar fuerzas por sus hijos, su motor. Y por ellos no ha dudado en atacar duramente a Jota Peleteiro recordándole cuál es su compromiso con sus hijos y lo importante que es velar por el bien y la ilusión de los pequeños. Un mensaje que ha caído como un mazazo al exfutbolista y tras el que ha salido en defensa su mujer, Ajla Peleteiro. "¡Tienen el mejor padre del mundo! Los niños lo aman y yo me siento orgullosa de ser tu esposa", dice a través de sus redes sociales mientras intenta dejar claro que su marido no es un mal padre.

María González Falcó

Ajla, a la que se ha podido ver organizando una fiesta a Jota Jr. (que este sábado día 1 soplaba las velas de su 9º cumpleaños), ha compartido imágenes del reencuentro de su marido con sus hijos, que viajarán hasta Arabia Saudí para pasar unos días con su progenitor.

"No puedo esperar a compartir bonitos y felices recuerdos todos juntos, sin tanta negatividad de otros", declara Etemovic, mientras, de manera indirecta, parece dirigirse a la exmujer de su marido. "Porque les guste o no, ellos aman a su padre y somos muy felices cuando estamos juntos. Nadie puede romper eso, aunque lo intenten tan fuerte", grita.

Comunicado de Jessica Bueno, obligada a dejar a sus hijos tras la separación de Luitngo: "Mis niños" / INSTAGRAM

Por su parte, Bueno ha aparecido en sus stories de Instagram donde ha lanzado un mensaje en el que ha luchado por contener las lágrimas. "Hoy sí que me ha tocado despedirme de mis niños. ¿Qué os voy a decir? Yo solo espero que vaya todo bien. Que disfruten mucho, que lo pasen muy bien y nada que les voy a echar mucho de menos", ha admitido la influencer tras verse obligada esta separación que es para una madre siempre dura, aunque se alegre por la ilusión que tenían Jota Jr. y Alejandro. Ahora la exconcursante de 'GH VIP' se tiene que acostumbrar a estar sin ellos y más después de los momentos tan tiernos que han pasado estos últimos días juntos.