El español que recorre América ve de cerca la muerte en esta ciudad: "Vi el pedazo de cuchillo que llevaba..."

Sergio Arce, el mochilero español que lleva desde hace dos años recorriendo América, cuenta, en su canal de TikTok, su más reciente experiencia cercana a la muerte. Habiendo retomado su viaje por todo el continente americano, Sergio Arce se aventuró al resto del periplo desde donde dejó su viaje por última vez. Retomó su camino hacia el sur y después de haber visitado las islas del caribe, Sergio tomó rumbo hacia Brasil donde, a lo largo del mes de febrero, sacó una serie de vídeos que captaron tanto la belleza del país como los sustos que muchos viajeros se pueden llevar.

Fortaleza, Brasil

Capital del estado de Ceará, al noreste de Brasil, Fortaleza es una de las ciudades más atractivas de todo el Brasil. Con playas paradisiacas y una riqueza turística enorme, Fortaleza es un imán tanto para los locales como para los extranjeros. Pero que su encanto y belleza no te engañen, Fortaleza es una ciudad donde la delincuencia prolífera fuera de las zonas turísticas y normalmente, los viajeros se limitan a recorrer solo aquellas zonas que se consideran estrictamente seguras.

Pero Sergio no es un viajero común y corriente, así que, buscando experimentar todo lo que un país tiene que ofrecer, las alertas de los locales no iban a hacer que el joven español se limitase al aburrido placer de la seguridad.

"Me acaban de intentar robar con un cuchillo enorme..."

"Siempre llevo por bandera el "no pasa nada", pero esta vez estuvo cerca", afirma el joven mochilero. En su recorrido por Fortaleza, tras haber visitado Praia do Futuro (Playa del Futuro), la playa más famosa de toda la ciudad, Sergio tenía la intención de visitar las demás playas de la ciudad recorriendo la costa esperando llegar a su destino. "A medida que me alejaba de la playa principal, se comenzaban a ver pequeñas casas de madera y barrios más humildes, pero nunca le doy importancia a estas cosas", relata Sergio. Avanzando por la playa y adentrándose cada vez más en territorios más peligrosos, una señora local de la zona le advirtió que, más allá de donde se encontraban en ese momento, el riesgo a que le sucediera algo malo incrementaría cada vez más.

Aunque Sergio pueda parecer ser una persona temeraria por veces, su prudencia y su sentido del peligro lo han mantenido fuera del mal durante ya más de dos años, y decidió seguir el consejo de la señora y dar vuelta atrás. Pero el destino ya estaba escrito y Sergio ya se había aventurado dentro de la boca del lobo. "Al volver, casualmente mientras grababa a unos niños jugando futbol, ya aparece este chico mirándonos y esperándonos," comenta Sergio en su vídeo donde cuenta su experiencia. "Una vez que lo pasamos, él comenzó a ir hacia nosotros, y como nosotros íbamos hablando no nos dimos cuenta. Cuando ya me di cuenta, él ya estaba al lado de mí y fue cuando le vi el pedazo de cuchillo que llevaba en la mano".

"Se me pasaron mil cosas por la cabeza"

Ante la situación, y la infinidad de cosas que ese asaltante podía hacer, Sergio reaccionó de la mejor forma posible, gritar y correr para alejarse y llamar la atención de la gente a su alrededor. "Yo no sé si es porque había pescadores cerca o porque estaba con mi amigo, pero el chico no nos siguió corriendo", cuenta Sergio. En retrospectiva, Sergio siente que él se colocó en tal situación, pero para muchos de sus espectadores en redes sociales, la culpa no es suya sino más bien una característica de la inseguridad que se vive en Brasil. Pero, cómo Sergio resalta en muchos de sus vídeos, uno tiene que viajar inteligentemente y que cualquier experiencia negativa no debe ser excusa para buscar chivos expiatorios que generen sesgos sobre aquellas realidades fuera de Europa. Así mismo, Sergio comenta lo siguiente:

"Y sí, mantengo mi discurso dentro de las probabilidades porque sigo pensando lo que pensaba: No tiene por qué pasar nada. De hecho, es muuuy raro que te suceda algo viajando, como nunca pasó en estos 433 días viajando. Esta vez, simplemente, creo que me equivoqué de ruta y no me di cuenta por ir hablando."

El espíritu aventurero de Sergio sigue intacto e incluso más fuerte que antes, ya que, cómo confirma él, todas estas vivencias aportan, tanto a lo bueno como a lo malo de la experiencia de mochilero. Su mensaje está claro, estos casos son excepciones y las malas experiencias pueden sorprender, pero no deberían de ser una razón para dejar de hacer lo que a uno le gusta, una propia reflexión característica de este inmutable cántabro.