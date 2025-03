Estalla contra Isa P y anuncia su separación tras salir a la luz el género del bebé: "Me has utilizado"

La colaboradora Raquel Bollo, visiblemente molesta, ha reaccionado a las declaraciones de la hija de Isabel Pantoja, que hace poco descubrió que su bebé es un nuiño y quien aseguró que no confía en ella. Un enfrentamiento inesperado que ha dejado en evidencia la fractura en su relación y ha provocado un auténtico terremoto mediático.

Todo comenzó cuando Isa Pantoja, durante su intervención en Vamos a ver, habló abiertamente sobre su ausencia en el reciente reencuentro familiar entre Kiko Rivera y Anabel Pantoja. Si bien pudo conocer a la hija de su prima en un ambiente más privado, dejó claro que no se habría sentido cómoda en una reunión con ciertas personas. "No me hubiera sentido nada cómoda con personas de las que no me fío, como por ejemplo Raquel", afirmó sin tapujos.

Unas palabras que no tardaron en hacer reaccionar a la colaboradora, quien desde el plató de TardeAR respondió con contundencia. "Después de haber estado defendiéndola en mil cosas… Desde los platós partiéndome la piel por ella… y ahora dice esto", dijo Bollo, dolida por las declaraciones de Isa.

Pero su reacción no quedó ahí. Con un tono cada vez más tajante, la sevillana lanzó un mensaje directo a la hija de la tonadillera: "Si dices que no te fías de mí, no te fíes para nada, porque la persona que tú hablas, que es íntima amiga de Anabel, no es amiga de ella, sino íntima mía".

Raquel Bollo contraataca: "Me has utilizado"

El desencuentro entre ambas no es nuevo, pero parece que ha alcanzado un punto de no retorno. Raquel Bollo, lejos de suavizar su postura, fue aún más dura con Isa Pantoja. "Si no confías en una persona, entonces significa que me has utilizado durante muchos años para defenderte", sentenció, dejando entrever que se siente traicionada por la hija de Isabel Pantoja y hay una separación entre ambas.

Además, recordó un episodio que marcó su distanciamiento definitivo: "Yo no me fío de Isa desde el momento en el que saqué la cara por ella para defender un maltrato irreal… No tengo por qué fiarme de ella". Palabras que demuestran que la herida entre ambas está lejos de cerrarse.

Mientras tanto, la relación entre Anabel Pantoja y su entorno sigue siendo motivo de debate. Su reciente escapada a Andalucía junto a David Rodríguez y su hija ha generado todo tipo de comentarios, especialmente tras su paso por Sevilla y Córdoba, donde se reencontró con su madre, Merchi, y sus primos Kiko e Isa Pantoja. Sin embargo, la gran ausencia en este reencuentro fue Isabel Pantoja, quien no ha aparecido en ninguna de las imágenes compartidas por su sobrina en redes sociales.

La escapada de Anabel Pantoja y su hija a Andalucía, en el ojo del huracán

Si bien este viaje fue una oportunidad para que los seres queridos de Anabel pudieran conocer a su bebé en un ambiente mucho más relajado, no han faltado las críticas. Algunos usuarios en redes sociales han cuestionado que la pequeña, con apenas tres meses de vida y tras haber estado hospitalizada, haya realizado un vuelo desde Gran Canaria hasta la península.

Ante esta oleada de críticas, Anabel no se ha quedado callada y ha dejado clara su postura dando ‘me gusta’ a mensajes de apoyo por parte de sus seguidores. “Qué pena no poder disfrutar con libertad como todos los padres. Todos sacamos a nuestros bebés a comer, tomamos una copa y nadie dice nada. A esta pareja no se le deja ni respirar”, comentaba un usuario, con el respaldo de la influencer.

Una fractura familiar que parece irreparable

Con la polémica servida, las relaciones dentro del clan Pantoja siguen en el punto de mira. Mientras Raquel Bollo e Isa Pantoja rompen definitivamente su vínculo, Anabel Pantoja intenta mantenerse al margen y centrarse en su familia.