Gloria Camila sorprende a todos con una de sus últimas publicaciones en redes sociales: "Se nota que no tienes sangre de la Jurado"

"Se nota queno tienes sangre de la Jurado". Una frase con la que Gloria Camila Ortega, hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano, ha sorprendido a todos sus seguidores. Y es que ha querido explicar la realidad que vive en su día a día.

Un vídeo en el que se puede ver a Gloria Camila caminando por la calle y soltando diversas frases a los traseuntes con los que se cruza, dejándolos alucinados.

Y es que las frases que utiliza la hija de Rocío Jurado son algunas de las perlas que recibe ella en las redes sociales, queriendo mostrar un poco cómo es su día a día.

Junto a todo esto, una reflexión: "A veces me paro a pensar en la gente que se toma el tiempo de escribir comentarios hirientes, como si ser una figura pública significara que uno deja de ser humano. Como si el simple hecho de estar expuesto les diera derecho a escupir su frustración en forma de palabras. Lo curioso es que, gracias a Dios, trabajo mucho en mi salud mental, y eso me permite ver estas cosas con otra perspectiva. No me afectan como ellos esperan. No me duelen. No me quitan el sueño", asegura, destacando que "más bien, me intriga. Me da por imaginar cómo se sentirá la persona que se sienta frente a una pantalla con la única intención de hacer daño. Esa satisfacción inhumana de saber que su comentario no busca aportar, ni debatir, ni construir nada… solo atacar. Es fascinante y triste a la vez. Porque, al final del día, detrás de cualquier pantalla hay una persona con una historia que desconocemos, y quizás la única manera que tiene de lidiar con su propia miseria es intentando proyectarla en los demás".

Reflexión

Por último, explica Gloria Camila que "lo mejor de todo es que, aunque inviertan su tiempo en esto, están perdiéndolo. Porque, como ya dije, me es absolutamente indiferente. Y de hecho, voy a seguir haciendo vídeos con todos esos comentarios negativos, porque al final del día, ofende el que puede, no quién quiere".