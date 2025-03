El hermano de Sofía Suescun ataca a uno de los participantes de La Isla de las Tentaciones y se lleva un zasca de sus seguidores: "Muy guay todo"

La presente edición de La Isla de las Tentaciones, el programa que presenta Sandra Barneda, está reventando las audiencias. Pero no está ajeno a las polémicas, y es que el hermano de Sofía Suescun atacó a uno de sus participantes y acabó llevándose un zasca de sus seguidores: "Muy guay todo".

Estamos hablando de Montoya, sin duda la estrella del reality. El joven subió un vídeo en su perfil de la red social de Instagram donde aparece haciendo un baile en el que se mofa de lo que le ha ocurrido en la isla. Y entre los comentarios del vídeo se coló uno de Christian Suescun, quien le dice que "muy guay todo pero se tiró a tu novia".

Un comentario en el que Montoya no entró al trapo, pero sí sus seguidores. Así, uno de ellos le dijo a Christian: "Muy guay todo pero tú madre no te quiere", por la mala relación que tiene con Maite Galdeano. Pero Christian no se quedó callado y le contestó: "Yo la quiero mucho".