Los hijos de Jessica Buenos se quedan con su padres tras el último estallido público de ella: "Algunas personas están enfadas contigo"

Tan solo una semana después de su ruptura con Luitingo, Jessica Bueno encaja un nuevo golpe. En esta ocasión la modelo ha tenido que despedirse de sus hijos Jota Jr. (9) y Alejandro (3) en su peor momento anímico -ya que ella misma ha confesado que tiene el corazón roto en mil pedazos- para que los pequeños puedan disfrutar de unas vacaciones junto a su padre, Jota Peleteiro.

Después de cancelar y cambiar los planes a sus niños y a la modelo andaluza hasta en tres ocasiones como ella misma denunció muy enfadada a través de sus redes sociales, harta de los desplantes de su exmarido, el exfutbolista recogía este martes a sus hijos en Sevilla para poner rumbo a Madrid, y de ahí en avión a su residencia en Arabia Saudí para disfrutar de unos días en familia junto a su nuevo hermanito, Mansour Malik -que nació el pasado noviembre- y la nueva mujer de su papá, la modelo serbia Ajla Etemovic.

Jota Caral / Manuel Riu

Peleteiro llegaba a la capital madrileña junto a sus dos hijos, con los que mostraba una gran complicidad, llevando sobre los hombros a Alejandro sin dejar de intercambiar risas y condifencias con Jota Jr. Muy pendiente de los niños en todo momento, el exfutbolista y sus hijos se dirigían a un hotel en el que les veíamos entrar cargados de equipaje.

Este nuevo encuentro entre padre e hijos llega después de varios desplantes del futbolista hacia la madre de los pequeños que la propia Jessica no ha dudado en hacer públicos a través de las redes sociales. Hay que recordar que, desde su separación en noviembre de 2022, la pareja comenzó un enfrentamiento judicial por la custodia y manutención de los niños que parece no haber llegado al final, puesto que en su última entrevista en '¡De Viernes!' la andaluza aseguraba que Jota no estaba cumpliendo sus obligaciones como padre y no estaba cumpliendo con el convenio regular ni pasando la pensión de manutención.

Un tema sobre el que el exfutbolista no ha querido pronunciarse, guardando absoluto silencio ante las preguntas sobre cómo está la situación con Jessica.

La mujer de Jota Peleteiro estalla

Los últimos días no han sido precisamente fáciles para Jessica Bueno. A los complicados momentos que está viviendo tras su sorprendente ruptura con Luitingo después de un año de relación, y sobre los que se ha sincerado en redes sociales confesando que ya no tiene fuerzas para reconstruir una vez más su corazón roto en pedazos, se ha unido un nuevo desencuentro con su exmarido Jota Peleteiro.

Tras revelar en '¡De Viernes!' que el exfutbolista -del que se separó en noviembre de 2022 después de 9 años de amor y dos hijos en común- no se hace cargo de sus pequeños, la modelo andaluza ha vuelto a explotar contra el exfutbolista después de haber cancelado un viaje de Jota Jr. (9) y Alejandro (3) a Arabia Saudí hasta en tres ocasiones a pesar de la ilusión que le hacía a sus niños. "Tengo un nudo... parece que me falta todo. Tengo una impotencia y un cabreo por mis niños, que yo no sé...." reconocía harta.

Jota Caral / Manuel Riu

Un estallido al que no reaccionaba -por lo menos públicamente- Peleteiro, pero sí su nueva mujer, Ajla Etemovic, con la que se casó en agosto de 2024 y tiene un hijo en común nacido en noviembre. A través de Instagram, la modelo serbia ha compartido un mensaje en el que muchos han visto un dardo a Jessica: "Algunas personas están enfadas contigo porque no están sufriendo como ellas pensaban que sufrirías. Por favor continúa decepcionándolas...".

No contenta con eso, Ajla ha publicado una imagen de Jota después de recoger a los niños que tiene en común con Jessica y ha asegurado que "¡tienen el mejor padre del mundo! Los niños lo aman y yo me siento orgullosa de ser tu esposa".

Mensajes a los que la ex de Kiko Rivera no ha querido responder a su llegada a Madrid para cumplir con un compromiso profesional, aunque sí ha lanzado un dardo dedicado a su exmarido: "Yo al final tengo tres hijos y mi prioridad es que ellos me vean feliz y siempre positiva. Es que ellos son los más importantes y mis cosas y sentimientos, todo eso me lo guardo para mí, y por eso muchas veces me entra ese nudo aquí de retener... pero soy madre, es lo que toca" ha sentenciado, dejando entrever que al final ha cedido por la felicidad de sus hijos.

Respecto a lo inesperado de su separación de Luitingo cuando días antes presumían de su amor en redes sociales, Jessica se ha referido al comunicado conjunto con el que anunciaron su ruptura, y ha explicado que "expresamos nuestros sentimientos y creo que ahí damos las razones por las que ha podido ocurrir". "Al final ha sido un año muy difícil en lo personal" ha reconocido, confesando que su polémica con Peleteiro le ha pasado factura en su relación con el cantante sevillano.