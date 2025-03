Kiko Hernández desvela que el hijo de Carmen Borrego va a hacer un "Ángel Cristo" y cuenta lo que vivió en su infancia: "Es complicado hacerlo peor que Carmen Borrego"

Colchonera de pro, Marta López ha visitado 'territorio enemigo' para arropar al Atlético de Madrid y no se ha perdido este martes en el Santiago Bernabéu el partido de octavos de final de la Champions League que ha enfrentado al Real Madrid con el conjunto entrenado por el Cholo Simeone.

Y ha sido al abandonar el campo, contenta con el juego del Atleti y convencida de que la semana que viene remontará el 2-1 en contra, cuando la popular colaboradora de televisión y experta en realities se ha mojado sobre el fichaje estrella de Terelu Campos por 'Supervivientes 2025' tras mostrarse implacable con ella hace unos días.

En declaraciones a 'Socialité' durante la inauguración de su nuevo establecimiento de belleza en Toledo este fin de semana, Marta sentenciaba a la hija de María Teresa Campos: "No veo a Terelu preparada para Supervivientes, eso va a ser un numerito. No me lo pierdo ni loca. A ver si pasa la primera noche". "Es complicado hacerlo peor que Carmen Borrego, pero creo que ella la va a superar" añadía sin pelos en la lengua.

"Yo no sé lo que va a hacer Terelu, pero solo con ir tiene muchísimo valor porque se pasa fatal allí la verdad" ha asegurado ante las cámaras de Europa Press, apuntando que el único consejo que le da de cara a su paso por los Cayos Cochinos es "que se lo pase bien, que disfrute lo que pueda".

Sin embargo, y sin poder contener la risa, se ha mojado sobre si cree que Terelu aguantará más tiempo que su hermana Carmen -que estuvo dos semanas- en el reality: "No" ha sentenciado rotunda, dejando claro que no confía demasiado en que la madre de Alejandra Rubio se adapte a Honduras. "Makoke ganadora, es lo único que puedo decir" ha zanjado, revelando quién es su clara favorita.

No es el único tema sobre el que se ha pronunciado, ya que Marta no ha dudado en poner en duda la informacón de Kiko Hernández en 'Ni que fuéramos' sobre que José María Almoguera y Carmen no habrían hablado desde que fue expulsado de 'GH Dúo' y el joven estaría dispuesto a sentarse en un plató para revelar cómo fue su infancia y por qué no habrá acercamiento a su madre: "Ay, no, no me lo creo, no me lo creo. No, no, no, no me lo creo. Sí que va a haber acercamiento, vamos, lo tengo claro. Pobrecita Carmen. No, no, no me lo creo. Yo creo que sí hay reconciliación, sí" ha afirmado, contradiciendo así a su gran amigo Kiko.