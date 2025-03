Malas noticias para los trabajadores tras la subida de sueldo: así aumenta la retención fiscal de Hacienda

El panorama laboral español nos trae una noticia que inyecta optimismo en el bolsillo de miles de trabajadores: la aprobación del incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 1.184 euros mensuales. Tras meses de negociaciones entre el Gobierno, el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, este acuerdo se ha materializado, beneficiando directamente a más de 2.5 millones de personas en España. Sin embargo, la alegría completa se ve matizada por un factor importante: el impacto de Hacienda.

La decisión gubernamental de elevar el SMI representa un avance significativo en la mejora de las condiciones laborales y el poder adquisitivo de los trabajadores con menores ingresos. Este aumento busca paliar los efectos de la inflación y garantizar un nivel de vida digno para aquellos que dependen del salario mínimo. No obstante, es crucial comprender los detalles de este incremento y cómo se reflejará en la nómina de febrero, que promete venir con una grata sorpresa. Aunque la subida del SMI es una excelente noticia, es fundamental tener en cuenta que no todos los trabajadores recibirán el incremento de forma íntegra. Hacienda no adaptará el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a la nueva cuantía del salario mínimo. Esto implica que aquellos trabajadores que cobren el SMI deberán tributar por primera vez, lo que reducirá ligeramente el importe neto que recibirán en su nómina. Es importante estar al tanto de este aspecto para evitar sorpresas y planificar las finanzas personales de manera adecuada.

Eso sí, existen distorsiones fiscales que pueden hacer que el incremento no se traduzca en una mejora real del salario neto, sino incluso en una pérdida.

Este fenómeno es conocido como las "jorobas" del salario mínimo, y hace referencia a los puntos en los que un aumento salarial empuja a los trabajadores a nuevos tramos de impuestos o les hace perder beneficios sociales, lo que puede reducir su renta disponible.

El profesor en Economía Alberto Ruiz Villaverde explica, a través de un hilo de la red social X, como "el tipo marginal nos dice cuánto pagamos en impuestos por cada euro adicional que ganamos. Es útil para planificar el impacto fiscal de un aumento de salario". "Por ejemplo, si tu salario sube 50 euros brutos, puede que solo recibas 30 euros netos porque una parte se va en impuestos y cotizaciones. Esto depende del tramo en el que te encuentres. Pero si queremos hablar de justicia fiscal, el tipo marginal no es el mejor indicador. Para medir cuánto realmente contribuimos al sistema, es más preciso usar el tipo efectivo medio. El tipo efectivo medio se calcula como: (Impuesto total pagado / Renta total) × 100 Es el porcentaje real de nuestros ingresos que terminamos pagando en impuestos. Mientras el tipo marginal afecta decisiones individuales (¿me compensa trabajar más?), el tipo efectivo medio refleja la carga fiscal real sobre los distintos niveles de renta. Para un debate justo sobre impuestos y equidad, hay que mirar más allá del tipo marginal y analizar cuánto realmente aportamos al sistema", cuenta.