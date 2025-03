Marta Riesco desvela qué ocurrió con Ana Rosa Quintana y su veto en televisión: "Era un maltrato"

Marta Riesco no teme hablar claro sobre cómo son los entresijos de su profesión. Desde que comenzó como reportera en Telecinco ha cambiado mucho su vida, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Le costó reencaminar su situación tras su relación con Antonio David Flores y el veto que asegura haber sufrido en televisión. En la actualidad, trabaja como reportera en Ni que fuéramos y se siente muy cómoda con todo lo que está logrando. Por eso no teme hablar de sus errores. "Pequé de confiada", dice sobre sus compañeros en televisión.

Riesco acudió a un podcast y respondió a todas las preguntas sin miedo a nada. Empezó por recapitular su carrera, una profesión que le llamó la atención desde pequeña y que estudió con gran esfuerzo. En televisión empezó en La Sexta como reportera en "Jugones" "sin tener ni idea de deportes", como ella misma confiesa.

¿Cómo es la relación con los compañeros de la televisión? Marta Riesco considera que siempre la han tomado con ella porque "no querían que yo brillara". Considera que es un "mundo muy injusto donde no hay amigos" porque hay "mucha envidia".

Tras una carrera meteórica donde se hizo muy conocida, llegó el batacazo. Confiesa que cambiaría todo lo que ocurrió durante la época en la que estuvo con Antonio David. "Estuve dos años en el paro por mi demanda de despido hacia el programa de Ana Rosa. He estado vetada", cuenta. La periodista cree que vivió una situación "injusta" cuando trabajaba para Ana Rosa Quintana, la que considera la persona más poderosa de la televisión. "Ella elige si quiere estar en el programa de las mañanas o de las tardes, eso es tener poder", sentencia.

No volvería a trabajar con Ana Rosa Quintana. Lo dice claro. "Me han hecho muchísimo daño", comenta. Fue una etapa complicada. "Mis propios compañeros con los que compartía todo eran los mismos que se sentaban y contaban cosas que yo les había contado o se lo inventaban por tener un minuto de pantalla", explica. Habla claro: "Era un maltrato". Recuerda que le dio un ataque de pánico en un reportaje al que la enviaron cuando estaba en pleno foco mediático y todos los compañeros la buscaban a ella. Tras un enfrentamiento con Anabel Pantoja en directo con Sálvame la llamó su productora y la mandaron volver a Madrid. Fue entonces cuando, ya en Telecinco, le dio un ataque de pánico y terminó en una clínica. "Grabaron toda la secuencia en el interior de la clínica y se emitió", recuerda. Fue entonces cuando se quedó de baja durante seis meses. "Me eliminaron de todas partes y perdí muchos amigos", dice.

Tras estos duros momentos, Marta Riesco emepezó a hablar de salud mental en sus redes sociales. Comenzó un largo camino para recuperarse y ahora vive un momento dulce. Está contenta con su nueva pareja, Alejandro Caraza, pronto se van a mudar a una nueva casa y, a nivel profesional, ha conseguido encontrar su sitio.