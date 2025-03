Montoya, estrella de La Isla de las Tentaciones, acaba en los juzgados: "Esto no brilla"

Si un personaje ha destacado en la presente edición de La isla de las tentaciones, ese ha sido Montoya, cuya popularidad ha crecido como la espuma. Sin embargo, ha acabado en los juzgados: "Esto no brilla".

Y es que el participante, que entró en La Isla junto a su pareja Anita, ha multiplicado su exposición en las redes sociales, tanto, que hay algunos que se han inventado su propia muerte en un accidente de tráfico.

Ante tales informaciones, Montoya ha tenido que hacer un parón y hacer un vídeo para denunciar lo que había ocurrido. "He tenido que interrumpir las cosas que estamos haciendo para vosotros. Tengo que pasarme por aquí para decirte a ti o a la persona que quiere crecer a costa de no sé qué que estas cositas que voy a dejar por aquí no se hacen", asegura Montoya, añadiendo que "esto no se hace, esto no brilla y esto lo que hace es irritar a Montoya. Así que a mí estas cositas no. Agradezco al mundo todo, pero esto no brilla. Por ahí no, porque preocupa a mi familia y a los seres. Estas noticias son lamentables".

Publicación de Montoya. / Instagram de Montoya @josé_carlosmontoya

El participante de La isla de las tentaciones pidió a sus seguidores que "denuncien esto y vengo a deciros que esto estará en manos de quien tenga que estar porque son cosas muy feas", asegurando que "yo entiendo que todo el mundo no apoye y que dé coraje pero yo no tengo culpa; yo del cariño que me tiene la gente no tengo culpa".

Por último, Montoya afirmó que "pero estas cositas no, no rocemos la ilegalidad porque te vamos a pillar. Así que ve borrando las cositas. Te vamos a cazar porque esto no, porque preocupáis a mi familia, a seres queridos y os preocupa a vosotros".