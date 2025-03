Preocupación por el estado de salud de Ivonne Reyes: "Durar hasta 2 años"

En una batalla judicial que parece no tener fin, Ivonne Reyes y los hijos de Pepe Navarro y Eva Zaldívar, Andrea (29) y Marlo (23) se veían las caras en los Juzgados de Ibiza a finales de octubre, después de que la venezolana insinuase en una entrevista en el desaparecido 'Sálvame Deluxe' en el año 2022 que el presentador dudaba de la paternidad de sus dos hijos mayores.

Unas declaraciones que los jóvenes pusieron en manos de la Justicia, demandando a la comunicadora por vulneración del honor e intimidad personal y familiar. El juicio, en el que pedían a Ivonne 50.000 euros en concepto de indemnización, iba a tener lugar el pasado 15 de julio en la isla pitiusa, pero finalmente se retrasó a petición de la jueza al 28 de octubre. Y ya conocemos el resultado. Como ha revelado Pepe en su reaparición ante las cámaras, "los hemos ganado. Se han ganado, los dos juicios de esos los hemos ganado. Es el insulto que les hizo a mis hijos, lo han ganado, pero bueno ella no va a pagar ni un duro. Tendrá que pagar la emisora y las productoras pero ella no va a pagar un duro". "Siempre se salva, pero bueno, un día no se salvará" advierte, asegurando que lo que la venezolana tiene contra él "ya es una persecución" cuando tiene claro que Alejandro Reyes no es hijo suyo.

Al margen de su guerra con Ivonne, el presentador nos ha hablado de cómo va a celebrar las Navidades, de las más especiales de su vida tras el nacimiento de su primer nieto, hijo de su hija Andrea, el pasado verano: "Serán familiares, con mis hijos, mi nieto... en fin, bien, todo fantástico. Nos vamos fuera de Madrid, que como mi hija vive fuera de España -reside en Boston- no es fácil reunirnos, pero este año sí, ahora sí" revela emocionado.

Por su parte, Ivonne Reyes sigue adelante con sus proyectos y ha estrenado un videopodcast que se llama La mirada de Ivonne. "Estoy muy emocionada por el lanzamiento de mi nuevo proyecto, podcast @lamiradadeivonne . Aquí os dejo un adelanto de la nueva presentación. Espero que disfrutemos juntos de esta nueva aventura", escribía en el post de presentación. En el gran regreso de Ivonne Reyes como presentadora de su propio podcast tiene mucho que ver el trabajo de Alejandro Reyes. Tal y como ha descubierto el 'El Español' mirando la ficha técnica del podcast 'La mirada de Ivonne' que se emite en Youtube, Álex es el responsable de la dirección de este producto audiovisual, es decir, desde la sombra ejerce de director del podcast de su madre.

Con este nuevo proyecto laboral, el exconcursante de 'Supervivientes' está sacando a la luz sus dotes de liderazgo y de supervisión para que todo esté bajo control. El joven modelo está poniendo en prácticas todos los conocimientos que ha adquirido durante su formación actoral y está muy ilusionado, según indican desde este medio, con todo lo que está aprendiendo en este proceso. Un proyecto muy personal con el que queda claro el estrecho vínculo entre madre e hijo y en el que la exconcursante de 'GH VIP' se encarga de todo junto a Alejandro Reyes: desde el plató, hasta las cámaras, los patrocinadores y, por supuesto, la lista de invitados. Con el deseo de seguir haciendo carrera como actor, el exconcursante de 'Supervivientes' está abriéndose a nuevos horizontes y ha encontrado en su madre y en su ilusión, su mejor aliada con 'La mirada de Ivonne'.

Además, Ivonne Reyes ha mostrado el tratamiento al que se ha sometido. "Este tratamiento es una sola sesión y los efectos pueden durar hasta 2 años -te permite volver a la vida diaria en el mismo día. Lifting sin cirugía ayuda a regenerar el colágeno desde dentro para tratar la flacidez y prevenirla".