Sonsoles Ónega censura a este colaborador por sus palabras en el programa: "¿Tu has escrito un libro?"

La presentadora de Y ahora Sonsoles, Sonsoles Ónega, se vio obligada a censurar a uno de sus colaboradores por las palabras que tuvo en el programa: "¿Tu has escrito un libro?".

Estamos hablando de José Manuel Parada, que suele tener bastantes desencuentros con la presentadorada. Esta vez fue a consecuencia de la publicación de "El español que enamoró al mundo", una biografía sobre Julio Iglesias que escribió el periodista Ignacio Peyró.

"Cuando empezó Julio Iglesias en la compañía de discos Columbia que las estrellas eran José Velez e Isabel Pantoja no daban un duro por él, tenían que coserle los bolsillos para que no metiese las manos porque decían que era muy soso", aseguró Parada, señalando que "es curioso que ese hombre por el que nadie daba un duro se haya convertido en el cantante de más éxito".

Pero es que esto siguió, incluso cuando se daba un paso a un vídeo sobre este asunto. Al regreso, Sonsoles Ónega recriminó a su colaborador: "No para de hablar... Parada cariño, ¿tú has escrito un libro de Julio Iglesias?". Parada, por su parte, contestó: "No, pero lo voy a escribir".

Discusión

La presentadora terminó la discusión con un "bueno pues cuando lo escribas ya te traeré".