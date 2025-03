A la tercera va la vencida: Claudia Bavel recula tras dar el nombre de otro futbolista y asegura que "fue un malentendido"

Agobiada y sin poder disimular que le ha superado la situación. Así hemos visto a Claudia Bavel este martes dando un paseo con su perrito en brazos por las calles de Barcelona, tras su última y polémica intervención en '¡De Viernes!'.

Tras hablar del romance que habría mantenido con Iker Casillas durante meses, y de las historias de amor que vivió con artistas como Bad Bunny y Ozuna, en esta ocasión la actriz de cine para adultos ha relatado cómo fue su 'relación' con Joaquín Sánchez después de que una de sus examigas -eso sostiene ella- filtrase sus mensajes íntimos.

Al parecer, Claudia y el exjugador del Betis habrían estado escribiéndose por redes sociales en diciembre de 2023 y meses después y, aunque nunca llegaron a verse ni pasó nada entre ellos, el marido de Susana Saborido sí la habría invitado a tomar "una copita" en su hotel en una ocasión.

No es el único tema del que ha hablado, ya que la creadora de contenido de 'Only Fans' sacó a la luz el nombre de otro de sus presuntos presentendientes ilustres y aseguró que Luis Figo le habría dicho -en un evento en el que estaba con Iker y coincidió con el portugués- que cuando acabase con el ex de Sara Carbonero se fuese con él.

Declaraciones que el marido de Helen Swedin no ha pasado por alto, estallando a través de sus redes sociales y amenazando con tomar medidas legales contra Claudia por tales difamaciones. Una advertencia que rápidamente tenía una reacción en la catalana, que a través de su representante Yola Berrocal se retractaba de sus palabras, aclaraba que tan solo había coincidido en un evento con Figo, y se disculpaba con el exfutbolista públicamente.

También Joaquín y su mujer han movido ficha, y sus abogados han emitido un comunicado anunciado que la pareja demandará todos aquellos comentarios y testimonios que hayan extralimitado la libertad de información y hayan vulnerado su derecho al honor y a la intimidad en los últimos días. Y, aunque no han dado ningún nombre en concreto, todo apunta a que la actriz de cine para adultos será una de las demandadas.

De ahí que visiblemente alicaída Claura haya entonado el mea culpa con Figo ante las cámaras de Europa Press, guardando silencio sin embargo cuando le hemos preguntado si tiene miedo a una posible demanda de Joaquín y si se siente mal por la filtración de sus mensajes privados. "Yo ya he subido el comunicado aclarando todo el malentendido que ha habido y ya está. Es que no hay que darle más vueltas a eso, fue un malentendido y ya está" ha zanjado, confirmando cabizbaja con un "sí" que tan solo coincidió con el portugués en un acto al que acudió con Casillas.