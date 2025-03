Yola Berrocal se mete en un lío por las palabra de Claudia Bavel sobre Figo: "¿Pero esta basura de que va?"

Aunque Claudia Bavel volvió a sentarse en el plató de '¡De Viernes!' para hablar de la filtración de los mensajes privados que se intercambió con el exfutbolista Joaquín Sánchez en diciembre de 2023 -que se especula que habrían puesto en jaque el matrimonio de la leyenda del Betis y Susana Saborido-, lo más comentado de su entrevista fueron sus declaraciones revelando que Luis Figo también le habría tirado la caña en una fiesta a la que habría ido con Iker Casillas. Según la versión de la actriz de cine para adultos el portugués le habría dicho "cuando acabes con Iker vente conmigo".

Indignado, el exjugador de Real Madrid o Barça compartía en 'X' las palabras de Claudia y, negando la mayor, amenazaba a la creadora de contenido con demandarla: "¿Pero esta basura de que va? Deberían lavar la boca antes de que se refieran a mi persona!!! Tomaré mediadas legales en consecuencia con esta información difamatoria".

Una advertencia que provocaba que Yola Berrocal, manager de Bavel, moviese ficha, lanzando un comunicado en el que la influencer se retractaba de sus palabras y pedía expresamente disculpas a Figo, afirmando que únicamente coincidieron en un evento y no hubo ningún tipo de insinuación cómo había desvelado 48 horas antes en '¡De Viernes!'.

Y después de que el portugués haya compartido el texto de Yola en sus redes sociales -parece que satisfecho porque se haya limpiado su nombre-, la representante ha reaparecido ante las cámaras y, tranquila y sonriente, ha dejado claro que Figo no tomará medidas legales contra Claudia: "No, no, no hay demanda". "Hemos puesto ya un comunicado. Está ya comunicado, eh" ha insistido, convencida de que dicho comunicado ha frenado la intención del exjugador de sentarla en el banquillo por difamación.

De ahí que, como nos ha contado su manager, la actriz de 'Only fans' está "muy bien, muy bien, tranquila".