Soy experta en limpieza y este es el truco definitivo para limpiar la campana extractora y eliminar la grasa incrustada

Si alguna vez has notado que de tu campana extractora caen gotas sospechosas y has pensado que tenía goteras, es momento de revelarte la verdad: eso no es agua, es grasa acumulada. Y lo peor es que, si no la limpias con regularidad, esa grasa se va acumulando, afectando su funcionamiento y generando olores desagradables en tu cocina. Pero tranquilo, porque existe un truco viral que está arrasando en redes y que te ayudará a dejarla como nueva sin necesidad de frotar durante horas.

La prueba: así estaba la campana antes de limpiarla

Tras varios meses sin una limpieza a fondo, la campana de cocina acaba cubierta por una gruesa capa de grasa pegajosa, lo que hace que el aire no fluya correctamente y se note un ambiente cargado en la cocina. Esto, además de ser un problema de higiene, afecta la eficiencia del electrodoméstico y puede incluso provocar averías.

Paso a paso: el truco para limpiar la campana sin esfuerzo

Lo mejor de este método es que no necesitas productos agresivos ni pasar horas frotando, solo ingredientes que seguramente ya tienes en casa. Aquí te explicamos cómo hacerlo:

Llena una olla con agua caliente y ponla a hervir en la cocina. Añade un vaso de bicarbonato de sodio al agua hirviendo. Este ingrediente es clave, ya que descompone la grasa acumulada y facilita su eliminación. Enciende la campana extractora al máximo y deja que el vapor haga su magia durante 30 minutos. ¡Prepárate para el momento impactante! Verás cómo la grasa comienza a derretirse y cae en forma de gotas. Limpia la superficie con un paño húmedo para retirar los restos y asegurarte de que ha quedado completamente limpia.

Los resultados: ¿funciona realmente este truco?

Después de media hora de vapor con bicarbonato, la grasa acumulada en la campana comenzará a desprenderse sola, sin necesidad de frotar. Bastará con pasar un trapo húmedo para eliminar los residuos y comprobar que el método realmente funciona.

El antes y después es increíble: una campana extractora libre de grasa, más eficiente y con un aspecto impecable. Sin duda, este truco se ha convertido en el favorito de muchos para mantener la cocina limpia sin esfuerzo.

¿Con qué frecuencia hay que limpiar la campana?

Para evitar que la grasa se acumule y cause problemas en la campana, los expertos recomiendan:

Limpieza superficial: una vez a la semana, pasando un trapo húmedo con vinagre o bicarbonato.

una vez a la semana, pasando un trapo húmedo con vinagre o bicarbonato. Limpieza profunda: cada dos o tres meses , aplicando este truco con vapor y bicarbonato para eliminar la grasa incrustada.

cada , aplicando este truco con vapor y bicarbonato para eliminar la grasa incrustada. Cambio de filtros: si tu campana usa filtros de carbón, debes cambiarlos cada 6 meses para asegurar su correcto funcionamiento.

¿Te atreves a probarlo?

Si quieres olvidarte del engorroso trabajo de frotar sin éxito, este método puede ser tu mejor aliado. Además, con ingredientes naturales y sin productos químicos agresivos, conseguirás que tu campana luzca impecable sin apenas esfuerzo.