Soy farmacéutica y así podrás tomar helado sin que te duelan los dientes

La salud bucodental suele quedarse en un segundo plano y muchas veces se desconocen los cuidados que se deben hacer. En este caso, Ana de Marcos, conocida en TikTok como @laboticadeana, da consejos sobre cómo cuidar las encías si notamos que sangran habitualmente. Ana de Marcos resalta esta última característica, debe ser habitual; si el sangrado se produce de vez en cuando "no hay de qué preocuparse", afirma. Si no es recurrente, las encías estarán algo sensibles y blanditas, para lo que la boticaria recomienda incidir en ellas mientras se cepillan los dientes, de esta manera se masajearán y se acabarán tonificando.

Sin embargo, lo que ha atrapado su atención es cuando el sangrado es constante, por el que las encías están sensibles, pero no llegan a "tonificarse". Esto sí que sería patológico. Además, Ana de Marcos indica que puede haber inflamación y molestia, estos son algunos de los síntomas que acompañan el sangrado.

La boticaria recomienda que se haga un tratamiento en condiciones, para lo que muestra algunos de los productos que pueden conseguirse en la farmacia más cercana. La solución se puede encontrar en la gama Gingi, de los laboratorios Lacer, según dice Ana de Marcos. Se trata de unos productos creados con el fin de frenar el sangrado y fortalecer las encías. Muestra dos de ellos: la pasta de dientes y el colutorio. Para el uso del dentífrico recomienda que el cepillado de dientes se haga tres veces al día. Con su uso, la boticaria informa de sus efectos "hace que [las encías] sean más elásticas, más resistentes y que estén más sanas", a fin de cuentas, "hace que tengas las encías al día". Si se adquiere el colutorio, este debe usarse como mínimo dos veces al día, afirma @laboticadeana.

Al hablar de encías sensibles, la boticaria advierte que no debe confundirse con dientes sensibles, que, según dice, "es cuando te comes un helado que te duele hasta el quinto chakra". Para esto también da soluciones, ya que hay una gama del mismo laboratorio creada para este tipo de problemas. Ana de Marcos indica que se puede encontrar en farmacias con el nombre de Sensi Lacer. Bajo este nombre hay una gama de productos muy amplia que incluye desde pasta de dientes y colutorio hasta un gel bioadhesivo. @laboticadeana describe este último producto como un gel que "se pone por la noche, crea una capa protectora y ya no te duelen".

Estos dos tipos de productos podrían solucionarte muchos problemas, siempre que se haga un buen uso, por eso, Ana la boticaria, vuelve a destacar la importancia de no confundir encías con dientes sensibles. Los farmacéuticos podrían darte productos erróneos si se confunden estos dos conceptos.