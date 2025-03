Soy farmacéutico y no lo dudes: tira ya estos alimentos que tienes en la nevera

La aparición del moho en las comidas es de lo más común, pero también es muy habitual que si vemos un poco de moho en ciertos alimentos cortemos solo la parte afectada y nos comamos el resto que aparentemente está sano, pero a pesar de lo inofensivas que puedan parecer estas pequeñas manchas, el moho de los alimentos puede acarrear una serie de problemas que van desde, problemas de indigestión hasta, en exposiciones prolongadas, puede aumentar el riesgo de enfermedades graves como problemas renales e incluso, cáncer.

El famoso farmacéutico de Tiktok, @farmaceuticofernandez, explica en un vídeo la razón por la que no deberías comer alimentos con moho, especialmente pan o frutas blandas. "Tiene moho, pero que más da, lo quito y me lo como, que la comida no se puede tirar", así introduce el vídeo el farmacéutico.

"Qué va, lo estás haciendo fatal, alimentos como la fruta y el pan no se pueden aprovechar, las coges enteras y a la papelera que van". Así continúa el vídeo, para proceder a explicar la razón por la que no deberías de seguir esta práctica tan común: "Algunos mohos liberan unas sustancias llamadas micotoxinas, capaces de penetrar el alimento y llegar hasta donde el moho no está, y si te las comes, te puedes intoxicar". Así finaliza el vídeo el 'Farmacéutico Fernández'.

Y no es ninguna exageración, y es que las micotoxinas son unos compuestos tóxicos producidos por ciertos tipos de moho que crecen en numerosos alimentos como cereales, frutas deshidratadas, frutos secos o especias. El crecimiento de esta toxina puede tener lugar antes o después de que haya sido cosechado, durante su almacenamiento y surge especialmente en espacios cálidos y húmedos. La mayoría de micotoxinas suelen ser químicamente estables y persisten en los alimentos tras ser procesados.

Qué alimentos hay que tirar y cuáles se pueden aprovechar

A pesar de que esta micotoxina es muy resistente, no reacciona igual en todos los alimentos, en algunos se esparcirá sin control y en otros podrás salvar una parte. Aunque casi siempre será mejor opción tirar los alimentos que se han pasado, hay ciertos alimentos en los que se puede hacer una excepción, siempre y cuando corte la parte mohosa y se deje un margen de dos centímetros. Los alimentos que se pueden conservar son los siguientes:

Quesos curados o semicurados , como el queso manchego, se puede cortar solo la parte infectada debido a que su baja humedad hace más difícil la penetración del moho.

, como el queso manchego, se puede cortar solo la parte infectada debido a que su baja humedad hace más difícil la penetración del moho. Jamón curado o embutidos secos , como la cecina o el salchichón; con rascar el moho será suficiente.

, como la cecina o el salchichón; con rascar el moho será suficiente. Frutas y vegetales turgentes, como la zanahoria se pueden comer si cortas la parte infectada.

En los demás casos de comidas, como el pan, las frutas blandas o las mermeladas, son alimentos en los que las micotoxinas pueden extenderse con demasiada facilidad, lo que facilitaría los problemas gastrointestinales o problemas más graves como los renales o la inmunodepresión.

¿Cómo minimizar los riesgos de las micotoxinas?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha dado las siguientes recomendaciones para minimizar el riesgo de que esta toxina pueda afectar a nuestra salud:

Inspeccionar los cereales enteros (arroz, maíz o trigo), higos secos o nueces (pistachos, almendras, nuez) y descartar que tengan un aspecto mohoso.

Si ves que un alimento tiene moho, no lo huelas, ya que su inhalación puede causar problemas respiratorios.

Almacenar los alimentos correctamente, en sitios no demasiado calientes.

Mantener limpios espacios como la despensa o el frigorífico.

No dejar pasar mucho tiempo antes de consumirlos.

Como ha explicado el farmacéutico, no todos los mohos son iguales, pero en ciertos alimentos lo mejor es no arriesgarse y tirar el alimento porque lo que no se ve también cuenta.