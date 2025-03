El final de "La Isla de las Tentaciones" que no mostraron las cámaras: "Vivimos algo grande"

Es el final de "La Isla de las Tentaciones" que no viste en televisión. Y Sandra Barneda, la presentadora, lo ha compartido con sus seguidores en Instagram: "Eran casi las cinco de la madrugada y sentimos que habíamos vivido algo grande". Tan grande como que el programa de amor (o desamor, según se vea) de Telecinco volvió a arrasar en audiencia con récord de espectadores (más de 2 millones) y un 16,7% de cuota de pantalla. El momento culmen fue la hoguera, como no podría ser de otra forma, de Montoya y Anita, que para quienes no lo sepan se fueron cada uno por su lado. El grito de "Montoya, por favor" se ha convertido en un fenómeno viral y ha dado la vuelta al mundo.

Entre aplausos, moviendo los brazos en un gesto de "se acabó", llevándose las manos a la cara y recibiendo las felicitaciones del equipo: "Vamos Sandra, lo tienes, muy bien". Así acabó el último episodio de "La Isla de las Tentaciones" de la edición 8, con las hogueras finales. "Otra más, bravo", se escucha decir en el vídeo que la presentadora subió en las redes sociales y en el que se ven un gran número de cámaras y de focos. A través de fotografías, Bernarda también muestra lo que hay detrás de las cámaras: un amplio despliegue y un equipo de profesionales muy numeroso.

"La 8ª edición de #LaIslaDeLasTentaciones ha sido inolvidable. Nos ha regalado momentos que quedarán para siempre en nuestra memoria, risas, emoción y, cómo no, expresiones que han dado la vuelta al mundo. Jamás imaginamos que un 'Montoya, por favor' se convertiría en historia, pero vosotros lo habéis hecho posible", ha escrito la periodista en Instagram. "Cada edición la afrontamos con la misma ilusión, sin importar el número, porque sabemos que detrás de cada historia hay personas que se entregan por completo a la experiencia. Cuando terminamos de grabar, nos miramos, nos abrazamos… eran casi las cinco de la madrugada y sentíamos que habíamos vivido algo grande", ha confesado.

Sandra Barneda ha tenido palabras de agradecimiento para sus compañeros, las parejas concursante y, cómo no, el público. "Cerramos las hogueras, pero no sin antes dar las gracias a un equipazo increíble, que ha trabajado con pasión para que cada detalle brillara, y a las siete parejas valientes que nos han permitido acompañarlas en este viaje tan intenso. Gracias a todos vosotros, espectadores, por hacer que la magia se sienta también en 'La Isla de las Tentaciones'", ha expresado. "Pero no terminamos: nos queda el Reencuentro y, por supuesto los debates finales".