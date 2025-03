Gloria Camila levanta ampollas con su último trabajo: "Se nota que no eres hija de la Jurado"

Gloria Camila se rie de sus haters. O dicho de otra manera: se toma con humor todos los comentarios que recibe a través de sus redes sociales en el que la critican constantemente. Ha grabado un vídeo en el que ella misma abordó de forma sorpresiva a gente con la calle y le soltó las mismas cosas que le dicen a ella sin conocerla. Son frases como "toda la vida sin dar un palo al agua", "Se nota que no eres hija de la Jurado, ridícula" o "tu hermano creo que es gay".

La hija de José Ortega Cano y Rocío Jurado está harta de que la juzguen sin concoerla y en su último trabajo para redes sociales ha decidido poner en evidencia lo absurdos que son muchos de los comentarios que recibe. "A veces me paro a pensar en la gente que se toma el tiempo de escribir comentarios hirientes, como si ser una figura pública significara que uno deja de ser humano. Como si el simple hecho de estar expuesto les diera derecho a escupir su frustración en forma de palabras", explica.

Tras muchos años preocupada por el qué dirán y por estar a la altura de lo que se esperaba de ella, Gloria Camila ha trabajado mucho su salud mental. Tanto que es capaz de reirse de la situación. Lo deja claro: "No me duelen. No me quitan el sueño".

Con este nuevo contenido en sus redes sociales quiere dejar claro la crueldad con la que se habla a algunos perfiles populares en redes sociales. "Al final del día, detrás de cualquier pantalla hay una persona con una historia que desconocemos, y quizás la única manera que tiene de lidiar con su propia miseria es intentando proyectarla en los demás", reflexiona.

El mensaje de Gloria Camila es claro: va a seguir con su vida, pese a las críticas y los comentarios hirientes. "Voy a seguir haciendo vídeos con todos esos comentarios negativos, porque al final del día, ofende el que puede, no quién quiere", sentencia.