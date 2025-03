La hoguera final de los grande protagonistas de La Isla de las Tentaciones termina con sorpresa: "Montoya sabe lo que siente"

Si ha habido dos absolutos protagonistas en la octava edición de 'La isla de las tentaciones' esos han sido, sin duda, José Carlos Montoya y Anita Williams. Aunque llegaron al reality convencidos de que su relación podría superar cualquier prueba, la catalana no tardaba en caer en la tentación con Manuel Rodríguez; y, despechado y dolido, el de Utrera lo hacía con Gabriela poco después.

Sin embargo en el amor no hay nada escrito, y en ocasiones y como dice el refrán 'el corazón tiene razones que la razón no conoce', por lo que este miércoles la expectación era máxima con la hoguera final de la pareja estrella del programa.

¿Optarían por dejar atrás sus infidelidades e irse juntos? ¿Romperían su noviazgo para siempre? ¿Elegirían irse de la isla con sus tentadores? Demasiadas incógnitas que ya tienen respuesta y que nos han dejado una decisión inesperada ¡a la altura de la trama que han protagonizado en las últimas semanas!

Como no podía ser de otra manera, su reencuentro en presencia de Sandra Barneda ha sido de alto voltaje, y comenzaba con un momento de lo más surrealista. Anita tirándose al suelo e imitando al andaluz al grito de "Montoya, Montoya... Eres el amor de mi vida y me has fallado. Eres un falso" mientras su novio, sin dar crédito a lo que estaba viendo, no sabía ni qué decir.

"Por un momento me la he creído, pero lleva haciendo la ridícula desde el primer minuto. Esta no es mi Anita" apuntaba decepcionado, mientras su chica le dejaba claro algo: "Tu Anita y la Anita de 'La isla de las tentaciones' es la misma pero mejorada, porque por primera vez he pensado en mi felicidad antes que en la tuya".

"Yo no he sido infeliz contigo, para mí la relación era perfecta. Hasta que entré aquí y al quinto día me fallaste" se confesaba Montoya, antes de estallar a gritos completamente roto al ver las imágenes de su chica en la cama con Manuel. "¿Por esto me has cambiado? Quiero que me mires a la cara e intentar ver a mi Anita aquí. ¿Merecía esto de verdad?" ha preguntado fuera de sí.

Gritos y reproches mutuos que han obligado a la presentadora a intervenir para que se escuchasen el uno al otro, y a los que ha seguido el momento en el que les ha tocado ver al de Utrera tocado y hundido al ver a Anita con su tentador. "Verlo, verlo si me quieres. Un hombre destrozado por ti, no tenía ni hambre, me has roto como a una regañá. Yo te pensaba siempre, porque para mí eres la única que me daba todo. Te quiero a ti y quiero este cuerpo", expresaba roto en lágrimas el de Utrera.

Y ha sido al ser consciente de lo que ha hecho sufrir a Montoya cuando la influencer, también llorando, le ha abrazado para intentar consolarle. "Tú también te has pasado, te has pasado desde el pirmer día conmigo, me da igual que juegues, que te has pasado conmigo, no te he reconocido desde el primer día. Me has tirado por el suelo" le echaba en cara.

Tocaba el momento de tomar una decisión definitiva. Mirándose a los ojos, el andaluz confesaba a Anita que "he estado muy enamorado de ti. Has sido mi primer amor. Eres la primera persona en mi vida que me ha hecho sentir, que me ha hecho abrirme, confiar. Yo quería un futuro contigo". Ella, a su vez, se sinceraba reconociendo que Montoya "significa muchísimo para mí, es inexplicable, y he estado muy mal, me ha dolido mucho todo porque no te he reconocido en ningún momento".

Finalmente, el artista ha comunicado que quería abandonar el programa sin su novia: "Yo desde que llegué tenía la ilusión y la confianza de seguir siendo fuertes, pero me llevé el mayor chasco de mi vida. Me ha roto. Lo que me ha enseñado de verdad es a encontrar el amor propio. Montoya sabe lo que siente y Montoya se va solo" anunciaba, rompiendo así su relación con Anita.

"Decir con un nuevo amor sería engañarme, con Manuel de momento no tengo amor, pero quiero seguir conociéndole fuera. Quiero seguir conociendo a Manuel" respondía la catalana, lejos de estar afectada por la decisión de Montoya.

Manuel y su inessperado "no" a Anita

Y ha sido entonces cuando Montoya ha abandonado la hoguera y ha hecho su aparición Manuel -cuando se han cruzado la tensión se cortaba con cuchillo- para descubrir la decisión de Anita de abandonar la isla con él. Sin embargo, y cuando todos esperábamos que se fuesen juntos como Bayan y Torres, el gaditano ha revelado que "voy a abandonar 'La isla de las tentaciones' solo". "Pero quiero decirle que fuera lo voy a intentar, creo que es un momento en el que tú tienes que sanar muchas cosas. Yo también tengo que aclararme bien la cabeza, no quiero jugar con el corazón de nadie. Me ha demostrado que puedo recuperar la ilusión en buscar una pareja. Pero en este momento quiero abandonar solo" explicaba, dejando la puerta abierta a que en su vuelta a la 'realidad' pueda suceder algo entre ellos.