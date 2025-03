Qué fue de Juan José Ballesta: el actor de "El bola" no soportó la fama y se metió a marmolista

Juan José Ballesta siempre será conocido como el Bola tras ganar el Goya al mejor actor con esta película en el 2000. Tenía 10 años y la fama le llegó de sopetón. Fue tan sorpresivo que decidió dejarlo todo cuando se vio en la portada de la "Super pop", comenta entre risas cuando le preguntan por el paréntesis que se tomó en su carrera como actor. Ballesta no pierde la sonrisa ni el sentido del humor pese a que se vio arruinado, se divorció de la madre de sus hijos y la vida no le resultó fácil tras el éxito temprano que obtuvo al dar vida al Bola, un personaje que marcó a una generación.

Decidió dejar de ser actor en el momento álgido de su carrera, tras recibir la Concha de Plata en San Sebastián con diecisiete. A partir de entonces se puso a estudiar y a trabajar como marmolista para volver a conectar con lo que realmente importa: la familia, la naturaleza, las pequeñas cosas. Así lo explica en la presentación de su libro, "La vida mejor: El Bola, la fama, el cine y todo lo demás". En este libro que cuenta con ilustraciones narra cómo ha sido su carrera; un relato preñado de anécdotas.

Tras el éxito de "El Bola", le llegaron otros trabajos como El embrujo de Shanghai (Fernando Trueba, 2002), El viaje de Carol o Planta 4ª (Antonio Mercero, 2003). En 2005 rueda 7 Vírgenes bajo la dirección de Alberto Rodríguez. Este es otro de sus papeles más destacados. La película carece de un guion bien definido, pero su interpretación le vale la Concha de Plata a la mejor actuación masculina en el Festival de Cine de San Sebastián. Es en este momento cuando su carrera alcanza el punto más alto. También el más difícil.

La fama no fue un camino de color de rosas para Bellesta. "Cuando no puedes salir de casa, cuando todo el mundo te mira, cuando pierdes tu libertad y tu forma inocente de relacionarte con la gente, cuando nadie te trata con naturalidad y te envidian o te desprecian o te odian o quieren aprovecharse de ti porque has dejado de ser una persona y te has convertido en “un famoso”, entonces ser famoso es una puta mierda. Así que decidí dejar el cine, porque no era feliz", tal como explica en su libro.

Tras una etapa centrado en la familia y en su barrio, regresó a la interpretación con un pensamiento y autoestima mucho más sólidos. En la actualidad, combina la promoción de su libro con algunos trabajos como la participación, en 2024, en la miniserie Asalto al Banco Central (disponible en Netflix).