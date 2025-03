Lucas, de "Andy y Lucas", habla por primera vez de la muerte de su hermano: "Ha sido un golpe muy duro"

Lucas, de "Andy y Lucas", está roto de dolor, tras el inesperado fallecimiento de su hermano Pedro González a los 55 años. El cantante ha hablado por primera vez de ello a través de un comunicado que publicó en las redes sociales. Pedro González murió este martes de un fulminante infarto. "Quiero agradecer de corazón todas las muestras de cariño y apoyo que he recibido en estos días tan difíciles tras el fallecimiento de mi querido e inolvidable hermano. Ha sido un golpe muy duro, pero sentir vuestro afecto y cercanía me da fuerzas para seguir adelante", expresó Lucas, que se encuentra en plena gira junto a su inseparable Andy.

Precisamente esa gira de conciertos no se verá alterada, como ha dicho Lucas en su comunicado. "Este viernes en Pamplona saldré al escenario con el alma llena de emoción, dejando que la música hable por mí. A pesar del dolor, la profesionalidad y la pasión estarán más presentes que nunca para ofrecer un concierto a la altura de lo que él hubiera querido. Será una noche especial, y quiero compartirla con todos vosotros", ha manifestado. "Gracias por estar ahí siempre. Nos vemos en el escenario", ha terminado.

Junto a este comunicado, Lucas ha escrito unas líneas más, desvelando que su hermano fue quien le regaló su primera guitarra: "Y de ella salieron casi todas las canciones que hoy día siguen siendo conocidas". "Con todo aquel que se encontraba por la calle siempre hablando de su hermano Lucas con admiración. Descansa en paz mi admirado y querido hermano", ha añadido.

La vida de Pedro González no fue un camino de flores, ya que a los 25 años fue atropellado cuando regresaba al trabajo y estuvo un mes en coma, suceso que le dejó secuelas de por vida con una discapacidad en la movilidad del 72%. Ahora un fulminante infarto ha acabado con su vida. Andrés Morales, "Andy", ha estado estos días al lado de Lucas como no podía ser de otra forma, aunque en su aparición ante los medios no ha querido pronunciarse. "No puedo, de verdad que no, perdonadme", ha dicho aparentemente abatido.