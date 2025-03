La nueva vida de Jorge Berrocal tras Gran Hermano: se casó y trabaja en el aeropuerto con su "segunda familia"

"¿Quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza?". Esta frase pasó a la historia de la televisión. La pronunció Jorge Berrocal en la primera edición de Gran Hermano. Su enfado venía de la expulsión de María José Galera, la andaluza con la que había empezado una relación en el programa. Han pasado 24 años desde aquel momento. Y Jorge ha cambiado mucho. La relación con María José no llegó a cuajar. Duró apenas un año. Actualmente, está casado y trabaja en el aeropuerto de Málaga.

Jorge Berrocal dejó de lado su carrera en el ejército con 25 años para probar en el nuevo formato que llegó para quedarse y revolucionar la televisión. Jorge se convirtió en uno de los concursantes más imitados, queridos y odiados. Su forma de ser le propició una carrera televisiva. Jorge fue colaborador de "Crónicas Marcianas" y fue concursante de "Hotel Glam", donde salió la primera semana. También apareció de nuevo en Telecinco en 'Babylon Show' con motivo del estreno de la nueva edición de anónimos de "'Gran Hermano".

Aunque acude a la tele siempre que puede, su vida es otra. Residen en Málaga junto a su mujer, con la que se casó en 2016. "Me aporta sabiduría, felicidad, buenos consejos, nos lo pasamos bien. Es la mujer de mi vida", dice de ella.

Trabaja en el aeropuerto de Málaga como agente de rampas en dos aerolíneas, Ryanair y Jet2. Organiza el control de maletas en las bodegas de los aviones y como gestiona las rampas de devolución de equipajes tras los vuelos. Son un equipo grande de trabajo con los que Jorge mantiene una relación muy estrecha. Son su "segunda familia y su 'GH' diario".

También ha trabajado como camionero en una empresa de logística y transporte. Y durante seis años, se ha dedicado profesionalmente a una de sus mayores pasiones: los cómics. Jorge Berrocal fue redactor de contenidos en 'La casa de EL', un portal dedicado al mundo de los cómics, el cine, la televisión y los videojuegos, una afición que le apasiona.