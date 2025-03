La opinión de la madre de Terelu Campos por acudir a Supervivientes: "Descerebrada"

Terelu Campos dio la sorpresa hace unos días con el anuncio de su partiicpación en la nueva edición de Supervivientes. Tras conocer la noticia, el plató de '¡De viernes!' se ha venido abajo pues, como ella bien dice, nadie se esperaba esta noticia: "No es una cuestión de valentía, es una cuestión de enajenación mental. He empezado el año 2025 con algo que me ha debido ocurrir en el cerebro porque estoy haciendo muchas cosas nuevas".

"Lo que más pena me da es dejar a mi nieto. El lunes fui a verlo, se acababa de quedar dormido y tengo un sentimiento de muchísima pena", declara. Tras esto, el programa advierte a la colaboradora de algunos de los obstáculos que se va a encontrar en Honduras y especulan sobre si estará en la isla más tiempo que su hermana Carmen Borrego o no.

Ahora, la hija de María Teresa Campos ya está camino a Honduras para participar en la misión secreta cuyos datos conoceremos este jueves, a partir de las 22:00horas, en la primera gala de la nueva edición de 'Supervivientes'.

Justo antes de viajar a Honduras, las cámaras de televisión han captado a Terelu, que nos ha contado cómo se encuentra ante la que con toda probabilidad será la mayor aventura de su vida: "Menudo miedo", ha dicho.

Cuando le han preguntado qué pensaría su madre si pudiese verla enfrentarse a este gran reto, Terelu Campos ha respondido: "Pensaría que soy una descerebrada". Además, no ha descartado que la veamos bailando 'el baile de la gamba'.

Uno de los mayores interrogantes es si podremos ver a Terelu Campos tirándose del helicóptero al igual que al resto de sus compañeros, pregunta a la cual ha preferido no responder y nos ha convocado a la gala de esta noche para descubrir el gran secreto.

"Soy Terelu Campos, presentadora y colaboradora y este año, aunque nadie se lo espera, participa en 'Supervivientes". Este es el revelador e inesperado mensaje que ha grabado la hija de María Teresa Campos y que se ha mostrado, en primicia, en el programa de '¡De viernes!'

El espacio presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona llevaba semanas especulando sobre el viaje que realizaría uno de sus colaboradores a Honduras y, por fin, hemos salido de dudas. Se trata de Terelu, quien pone rumbo a Honduras para participar en el reality, que estrena el próximo 6 de marzo su nueva edición.

Eso sí, Carmen Borrego lo tiene claro: que vayan fumigando la isla porque su hermana odia los bichos. Eso sí, dejando las bromas a un lado, tiene que claro que "si se lo propone, nos puede sorprender".