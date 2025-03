El plan del nuevo novio de Susanna Griso con el Rey Felipe VI y Martínez-Almeida tras salir a la luz su relación

Luis Enríquez Nistal ha reaparecido en solitario en la inauguración de ARCO tras las románticas imágenes que confirman su historia de amor con la presentadora de 'Espejo Público'

El pasado 11 de febrero se confirmaba la ruptura de Susanna Griso y el empresario Íñigo Afán de Ribera después de dos años y medio de relación. Sin entrar en detalles sobre los motivos de su separación, la popular presentadora aseguraba que continuaban siendo amigos y revelaba con una sonrisa que no había dejado de creer en el amor.

Y tan solo tres semanas después vuelve a convertirse en noticia por su vida amorosa después de que '¡Hola!' haya descubierto que está ilusionada con Luis Enríquez Nistal, un ejecutivo de medios de comunicación que hasta abril del año pasado ostentaba el cargo de consejero delegado del grupo Vocento, y desde septiembre es asesor de 'El Cofidencial'

Una incipiente relación sobre la que Susanna se ha pronunciado con naturalidad este miércoles en su programa horas después de la publicación de unas románticas instantáneas que no dejan lugar a dudas: "Una vez me dijo una amiga que cuanto más normalidad mejor porque antes se acaba" ha reconocido, confimando que en este caso "lo que veis es lo que hay" y no oculta su felicidad al lado del empresario, al que conoció en 2007 y con el que su amistad dio paso a algo más en los primeros compases de 2025, cuando todavía no había trascendido su ruptura con Íñigo Afán de Ribera.

De 53 años, divorciado y con cuatro hijos, Luis Enríquez Nistal ha reaparecido en solitario tras sus imágenes cómplices y cariñosas con la presentadora. Lo ha hecho en solitario en la jornada inaugural de ARCO, donde se le ha visto saludando afectuosamente al Rey Felipe VI, y a diferentes autoridades como José Luis Martínez-Almeida o Isabel Díaz Ayuso, intentando que su historia de amor con Susanna y la expectación mediática que se ha creado a su alrededor no afecte a su día a día ni a su vida profesional.