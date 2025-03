El polémico fichaje de Ibai Llanos: una influencer muy controvertida

La Velada del Año es uno de los eventos que más expectación causan entre los jóvenes. El evento de Ibai Llanos cumplirá este año su quinta edición con invitados que se darán a conocer la semana que viene en un stream de Twitch. Desde hace días, se está especulando sobre los combates que se darán en La Velada del Año 5, que involucran, entre otros, a dos de los streamers más reconocidos de la comunidad hispano hablante, Auronplay y Juan Guarnizo.

El streamer español reconoció en una charla que tuvo con Ibai Llanos en febrero que la única persona con la que se pegaría sería con Juan Guarnizo, quien dio alas a la posibilidad de que esto ocurriese en la velada de este año.

Auronplay ha vuelto a hablar en un directo sobre el "evento del año", pero esta vez sobre los problemas con las filtraciones de los combates. El streamer ha confirmado que no va a asistir a la quinta edición de la velada, ya que la verá desde casa, y confirmó que "obviamente yo ya sé los combates, porque me los dijo Ibai". Además, afirmó que se viene "una velada muy, muy épica" y con "muchos combates que no os esperáis para nada".

Esto puede ser una forma de despistar al público para hacer creer que su combate con el streamer mexicano no es más que una mera especulación.

La filtraciones sobre algunos combates

El streamer Juan Guarnizo filtró en uno de sus últmos directos que, al parecer, la influencer española que tanto revuelo ha causado en 2024, Roro, peleará en la Velada del Año IV. Durante el stream junto a tres amigos, realizó una broma telefónica a Renrize, otra popular streamer mexicana. Al no saber que Juan Guarnizo estaba en directo, Renrize mencionó que Ibai había contactado con ella para organizar uno de los combates de este año.

Sin embargo, Auronplay aumentó la expectación de los jóvenes (y no tan jóvenes) afirmando que muchas de las filtraciones "no son reales". Puso énfasis en que en la velada trabajan "decenas y decenas de personas" y que "es normal que esa gente se lo diga a su prima, su primo..." y finalmente acaben esparciendo los rumores.

Durante el rato que le dedicó a hablar sobre la velada, nunca llegó a desmentir rotundamente la filtración por parte de su compañero mexicano. En su directo, también ha asegurado que el stream de Ibai del próximo 10 de marzo a las 19:30 será "un buen stream", que contará con una gran preparación previa y la ilusión de saber quiénes van a luchar finalmente.

Las polémicas de Roro

Roro Bueno es una creadora de contenido en la plataforma TikTok conocida por su estilo único y su carisma en los laboriosos vídeos de cocina que publica. Se ha ganado una gran cantidad de seguidores gracias a sus publicaciones, que a menudo incluyen recetas dedicadas a su novio Pablo y que en en general comienzan con la misma premisa: "Hoy a Pablo le apetecía...". Sin embargo, como muchas figuras públicas en redes sociales, también ha estado involucrada en diversas polémicas que han captado la atención de la audiencia y de los medios esta última semana.

Muchos la consideran la Trad Wife española (dícese de una mujer ama de casa que prefiere dedicarse al cuidado de su marido y el crecimiento de la familia en lugar de trabajar fuera del ámbito doméstico) y tras su boom en redes sociales sus vídeos se llenaron de comentarios de admiradores y detractores: "La gente odia sin saber y sin conocerme de nada, puedes tomartelo bien o puedes dejar que te afecte y yo en este caso no estoy dejando que me afecte", afirmaba la ticktocker en una entrevista en "Espejo Público".

Este tipo de contenido hecho por Roro es la que le hizo protagonista de numerosas controversias, especialmente con el sector feminista, pero también con muchos españoles que no entienden el rol que asume en su contenido.