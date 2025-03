La Policía interviene a la hija de Rocío Carrasco tras lo ocurrido en plena calle: "Estoy temblando"

Rocío Flores ha sabido reinventarse tras dejar su trabajo como colaboradora en televisión. Su vida no ha sido nada fácil, pese a los que muchos puedan opinar y su desarrollo persona y profesional siempre ha estado ligado a la opinión pública y a las intervenciones de su padre en televisión, así como a la docuserie que estrenó la hija de Rocío Jurado en Telecinco, 'rocío: contar la verdad para seguir viva".

Tras dejar la televisión Flores se convirtió en toda una it girl, desarrollando su faceta de influencer en Instagram y llegando a rozar el millón de seguidores. Ahora, Flores trabaja para una marca de cosméticos llamada Farmasi. La joven vive centrada en su trabajo y en las redes sociales. Su empresa ha organizado un macroevento precisamente en Málaga, ciudad en la que reside Rocío Flores. Tras unos días desaparecida en sus redes, la hija de Rocío Carrasco ha reaparecido muy feliz para contar lo importante que ha sido para ella el evento de Farmasi y que está "súper contenta, súper emocionada y 2025 viene cargado de novedades", ha comentado. En cuanto a su vida privada, Flores continúa con su novio y vive en Málaga. Además, desde hace unos meses, ha llegado a su hogar un nuevo miembro. Se trata de su perrita Roma a la que quiere como una hija. Incluso ella misma se llama "mamá", cuando habla de ella.

De hecho en uno de sus últimos stories aparece junto a Roma, que está descansando en una sofá. La hija de Rocío Carrasco la llama, pero la perrita parece ignorar a su "madre". Por ello, Flores aprovecha para acariciarla, logrando así que Roma mire a la cámara. Pero tras unos segundos, la perrita vuelve a tumbarse. "Déjame en paz mamá, déjame en paz. Qué tóxica", le dice Rocío Flores cariñosamente a su perra.

La hija de Rocío Carrasco está muy unida a su perra. Incluso a modo de despedida de 2024 publicaba un mensaje en el que confesaba que "ella me salvó". "Podría hacer un resumen de mi 2024.... Al final lo que buscarnos de las redes sociales es encontrar a personas reales mostrando la realidad. No ha sido mi mejor año pero el peor ya pasó. Me quedo con haber tomado la mejor decisión que pude tomar y es traer a Roma a casa. Ella no lo sabe pero me salvó",,

Ahora, Rocío flores ha subido varios stories contando un suceso que le ha ocurrido mientras paseaba a su perra Roma por las calles de Málaga.

Según relata la hermana de David Flores, ella se metió en una playa a sacar una foto acompañada de Roma. Después de salir, un Policía Local le dio el alto y le pidió la documentación del animal y la suya. Según le explicaba el agente, en Málaga está prohibido acceder con los animales a las playas, salvo a unos arenales adecuados para el paseo con canes.

Rocío Flores ha confesado que "tenía el corazón a mil", dado que "nunca me han puesto una multa y le ha parado la policía". Eso sí, la antigua participante de Supervivientes ha confesado que el agente ha sido muy educado y cortés en todo momento. otra cosa es la poli