Saltan las alarmas por el embarazo de Sofía Suescun: "Ha sido muy guay"

Sofía Suescun y Kiko Jiménez viven un momento dulce. La pareja está más unida que nunca desde que la madre de Sofía, Maite Galdeano, salió de sus vidas. En redes sociales dan muestra de su amor. Levantan tantas críticas como piropos. Entre sus fans, todos esperan la noticia de una boda o un embarazo.

La pareja juega al despiste desde hace meses. Anunció con un anillo la compra de su nuevo coche. Hablaron varias veces de la llegada de un bebé cuando adoptaban animales. Tanto Sofía como Kiko aman los animales y conviven con varios. Ha sido precisamente en un viaje para llevar a su perra a ver la nieve por primera vez cuando ha planeado de nuevo la idea de embarazo.

"Hoy mi princesita ha descubierto la nieve por primera vez y ha sido muuuuy guay", escribía ella. Se enfundó en un conjunto de mallas y camiseta muy ceñido y dio lugar (de nuevo) a la pregunta: "¿Estás embarazada?". La cuestión ya viene de lejos. "Y es que en todos los post le ponen siempre esto y así llevan meses", comenta otra chica. Parece que entre las fans de Sofía Suescun hay ganas de que anuncie la feliz noticia. Esta vez de verdad.

El embarazo de Sofía Suescun no es algo que solo se hable en sus redes sociales. También en los programas del corazón. En septiembre de 2024 María Patiño ya apuntaba a un posible embarazo. La presentadora de ´Ni que fuéramos Shhh' ha afirmado en el último programa que cuenta con información muy relevante sobre la hija de Maite Galdeano. "No tengo la noticia contrastada pero la fuente es buena porque viene del lugar de los hechos. El lugar donde un hombre y una mujer se amaron como nos gusta a todos y a raíz de ahí hay una barriga. Si la noticia es verdad es portada de la próxima semana", empezó diciendo.

La gallega siguió añadiendo misterio al tema. "Me escriben desde Andalucía, concretamente de una localidad donde el aceite de oliva es muy importante, me dicen no es Jaén, es Linares. Y me cuentan, María nos acabamos de enterar en una zona de Linares, provincia de Jaén, que Sofía Suescun está embarazada. Es una información que me llega directamente de allí pero no está contrastada".

Ante el bombazo que acababa de soltar, Patiño se quiso cubrir las espaldas, pero deseando que la noticia fuese cierta. "Esto no es un juego, yo no juego con la gente. Ojalá sea verdad", señaló.