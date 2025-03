Soy agente de emergencias SAMU y debes prestar atención si notas estos síntomas: "Puede derivar en un infarto"

La anemia es, según la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, un trastorno frecuente que se produce en la sangre y que provoca un descenso de los niveles de hemoglobina, una proteína contenida en los glóbulos rojos encargada de llevar oxígeno a todos los órganos y tejidos del cuerpo.

Una bajada de esta proteína en sangre, que puede ir acompañada con una disminución de los glóbulos rojos, significa la aparición de alguno de estos síntomas de los que advierte Miguel Assal, experto en primeros auxilios y agente de emergencias SAMU.

La anemia es una afección muy común y sus datos son preocupantes: A escala mundial, se calcula que padecen anemia:

El 40% de los niños de 6 meses a 4 años

de los niños de El 37% de las mujeres embarazadas

de las El 30% de las mujeres de 15 a 49 años

Sintomas de la anemia

El más habitual de todos es el sentimiento de cansancio, debilidad o somnolencia. Como la hemoglobina en los glóbulos rojos es responsable de transportar el oxígeno a todas las partes del cuerpo, una disminución en su número o funcionamiento puede provocar una sensación de cansancio o fatiga persistente.

Otro síntoma es sentir las manos y los pies fríos, siendo dificil que entren en temperatura incluso poniendo varias capas de ropa encima. Sin embargo, la sensación de frío no solo se limita a estas extremidades, sino que también se puede desarrollar una intolerancia al frío en general.

La percepción de cabeza embotada es un síntoma más de la anemia. Esto es la sensación de opresión o pesadez que puede presentarse con otros síntomas como el dolor de cabeza o mareos.

Un síntoma muy importante puede ser la conjuntiva blanca. La conjuntiva es una membrana casi transparente que recubre la parte blanca del ojo, la esclera y también los párpados por su cara interior. Una conjuntiva sana tiene un color rosado claro, pero si está excesivamente blanca, puede significar un déficit de hierro en la sangre.

En general, la palidez es un síntoma muy evidente de la anemia. Las manos y los pies o la lengua y las encías pueden verse demasiado blancas si sufres esta afección. Si la anemia está muy avanzada, esta palidez puede hacer que incluso desaparezcan las arrugas de las palmas de las manos.

Más signos que evidencian el déficit de hierro son el pelo y las uñas quebradizas. Las uñas pueden señalar la anemia de una forma my fácil: si al mantener presionado el dedo, del color blanco no vuelve al tono rosado en menos de dos segundos, puede significar que padeces esta afección. Si las uñas se encuentran blancas de forma permanente, ahí no hay duda.

Las palpitaciones y la taquicardia son síntomas que no hay que dejar pasar hasta llegar al punto de la fatiga, dificultad respiratoria o dolor torácico. Estos son síntomas son más graves ya que, según Asssal, "una anemia severa puede derivar en un infarto".

Causas más frecuentes de la anemia

Los expertos en hematología señalan algunas de las causas más habituales de la anemia:

1) La primera y que produce la gran mayoría de casos es la falta de hierro en el organismo, provocando la llamada anemia ferropénica. Este tipo de anemia es muy habitual entre las mujeres en edad fértil y las embarazadas.

2) Otra de las causas es el déficit de vitamina B12, esencial en la producción de los glóbulos rojos.

3) La llamada anemia perniciosa se produce porque el estómago no es capaz de segregar en cantidad suficiente la proteína que favorece la absorción de la vitamina B12.

4) También relacionada con la vitamina B12 está la anemia megaloblástica. En este caso lo que ocurre es que el cuerpo no recibe el suficiente aporte de esta vitamina a través de la alimentación.

5) Algunas enfermedades crónicas pueden producir anemia (infecciones, problemas inmunitarios, enfermedades inflamatorias, cáncer…).

6) En ocasiones se producen alteraciones en los glóbulos rojos, por diversas causas, que los destruyen provocando lo que se conoce como anemia hemolítica.

7) La anemia drepanocítica es una forma de anemia hemolítica hereditaria producida por una alteración en la molécula de la hemoglobina que produce un cambio en la forma de los glóbulos rojos”, explican los expertos.

8) La talasemia es otro trastorno hereditario que hace que el cuerpo tenga menos hemoglobina y, por lo tanto, anemia

9) La anemia también puede ser provocada por un daño en las células madre de la médula ósea, provocando una anemia aplásica.

10) Además de todas las causas ya vistas, también no tener una alimentación suficiente, sufrir alguna hemorragia o la toma de determinados medicamentos pueden causar anemia.

Tratamiento y prevención de la anemia

Afortunadamente los especialistas en hematología cuentan con herramientas farmacológicas y terapéuticas para abordar los problemas de hemoglobina en sangre. La elección va a depender en todo caso de la gravedad y la causa que esté provocando la anemia.

El hierro es un metal esencial para el metabolismo celular implicado en la producción de energía, el transporte de oxígeno y la biosíntesis de ADN. Por ello, su déficit conduce a una serie de alteraciones de las funciones vitales, que producen enfermedades.

De ahí que deba ser tratado precozmente, antes de que derive a anemia ferropénica, un estado de déficit de hierro más avanzado. El tratamiento de la anemia depende de la causa, aunque lo más común son los suplementos nutricionales y medicamentos.

También se deben hacer cambios en la alimentación para incorporar en la dieta alimentos ricos en hierro. Las legumbres son productos “poderosos” para prevenir la anemia ferropénica en mujeres y niños, al combinarse con alimentos que contengan vitamina C para mejorar la absorción del hierro.

Los niveles de hierro en nuestro organismo no caen de un día para otro, sino que es un proceso paulatino. Esto hace que en un primer momento no sintamos ninguna molestia y que el déficit pueda pasar completamente inadvertido.

Por lo tanto, ten en cuenta estos consejos: