Alerta para Terelu Campos en Supervivientes: el venenoso animal que la podría dejar hospitalizada

Cuando todavía no nos hemos recuperado de la emoción de la victoria de Marieta en la final de 'GH Dúo', y de las hogueras definitivas de 'La Isla de las Tentaciones' -con la ruptura de todas las parejas excepto Tadeo y Estefany, y la lluvia de reproches entre Montoya y Anita Williams- ¡arranca 'Supervivientes 2025'!

"Va a ser una edición épica" ha asegurado a la audiencia Jorge Javier Vázquez este jueves durante la primera gala de la edición; y por los momentazos que nos ha dejado su estreno, parece que no se equivoca. En primer lugar, Terelu Campos no solo ha vencido sus miedos tirándose del helicóptero, sino que además ha revelado por fin su misión en Los Cayos Cochinos después de días de incertidumbre. Por el momento no es concursante oficial, sino 'fantasma del futuro', y si supera los 20 días que su hermana Carmen Borrego pasó en la isla se convertirá en superviviente de pleno derecho. Y con ciertos privilegios, ya que podrá abandonar en cualquier momento sin penalización y volverá a España antes del 26 de abril, fecha en la que estrenará su obra de teatro 'Santa Lola'. Tras los saltos del helicópero, los concursantes se han enfrentado a la primera prueba que determinaría la formación de los equipos y los primeros líderes de la edición: el emblemático 'bautismo de barro'. En función del tiempo que han hecho, los 17 concursantes se han dividido en dos grupos que han conocido sus destinos dispares. El formado por Álvaro Muñoz Escassi, Makoke, Borja González, Joshua Velázquez, Álex Adrover, Laura Cuevas, Koldo Royo y Samya -perdedor al haber tardado más tiempo en concluir en circuito- vivirá la primera semana en 'Playa furia', donde las condiciones son extremas y el alimento escaso. Y el de Damián Quintero, Gala Caldirola, Rosario Matew, Beatriz Rico, Pelayo Díaz, Almácor, Ángela Ponce y Nieves Fit lo hará en 'Playa Calma', un 'oasis' al lado del otro equipo.

Jota Caral / Manuel Riu

Una prueba que también nos ha dejado a los líderes de cada grupo, que son los que menos tiempo han tardado en hacer el recorrido: Escassi, el de 'Playa furia' al haber tardado tan solo 1 minuto y 27 segundos, y Damián, el de 'Playa Calma' con 1 minuto y 53 segundos. Su privilegio, la inmunidad y poder nominar directamente a uno de sus compañeros.

El venenoso animal que los acecha

Rara vez se habla como en el mundo animal, la belleza suele ser sinónimo de peligro, tal y como es el caso del pez león o pez cebra. Especie originalmente endémica de los mares de poca profundidad del Pacífico, el pez león se ha convertido en los últimos 20 años en una especie invasiva en todo el mar caribe, particularmente en países como Honduras y Nicaragua.

Siendo una especie invasiva, el pez león es un animal que ha encontrado las aguas perfectas para reproducirse de manera explosiva a lo largo de todos los arrecifes centroamericanos, plagando así, cada isla y rincón con aguas cálidas que el vasto caribe tenga que ofrecer. Esto ha hecho que en cualquier lado de la costa norte de Honduras, y particularmente por la zona de los Cayos Cochinos, archipiélago donde toma lugar Supervivientes, el exitoso reality de Telecinco que enfrenta a rostros conocidos a prueba de supervivencia en un paradisiaco entrono, este pez este presente prácticamente en todos lados.

El pez león no es un animal agresivo como se piensa de peces peligrosos, lo que sí es, es un animal defensivo. Esto hace que cuando sienta movimiento cerca, deje de moverse y extienda sus aletas laterales y dorsales en las cuales se encuentran un total de 18 espinas venenosas. Es decir, cuando un humano camina cerca de él, el pez se quedará quieto para esperar el contacto y pinchará a cualquier cosa o persona que esté a distancia de alcance. La mayoría de casos en los que un humano es pinchado por el pez león es porque simplemente, la persona pinchada caminaba o nadaba tranquilamente y tuvo la mala suerte de cruzarse con el dichoso pez.

Una de las especies de pez león / Agencias

Las heridas que causa el pez león son graves siempre y requieren de atención médica inmediata debido a que, no solo las espinas tiene una longitud considerable para poder atravesar un pie sino que también el veneno que es expulsado por cada espina puede tener consecuencias catastróficas en algunos casos. En principio, el veneno del pez león puede causar parálisis respiratoria, insuficiencia circulatoria, fiebre, dolores y espasmos musculares, y en casos donde la cantidad de veneno en una zona se ha concentrado bastante, incluso puede llegar a causar necrosis del tejido afectado. A pesar de esto, el pez león no es letal, o al menos no se ha demostrado hasta el momento, pero si es una criatura que si te clava más de una espina, puedes llegar a sufrir daños físicos sustanciales.

Muchos piensan que, siendo un animal tan colorido y llamativo, debe de ser fácil distinguirlo una vez en el agua, pero poca gente sabe que el pez león es relativamente pequeño, ligeramente más grande que una taza de café y debido a su camuflaje natural, distinguirlo fidedignamente es muy difícil y seguramente te toparás con él si está en tu camino. Ahora los Supervivientes tienen un desafío más, un desafío que durará toda su estancia en Cayos Cochinos, evitar al pez león a toda costa.