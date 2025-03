La otra cara de Supervivientes 2025: el pueblo nativo que protesta por lo que hacen en el concurso en su terriotrio

Empieza Supervivientes, uno de los más esperados realities de Telecinco que enfrenta a rostros conocidos a prueba de supervivencia en un paradisiaco entorno. Este paraíso tiene nombre y dueño, Cayos Cochinos, perteneciente al gobierno de Honduras. Las islas son gestionadas por el Honduras Coral Reef Fund (Fundación Cayos Cochinos) y tiene como misión la preservación ambiental e impulsar el desarrollo humano en Cayos Cochinos y sus cercanías. Pero ante esta supuesta misión, se ha visto en reiteradas ocasiones quejas y críticas provenientes de los pueblos afrodescendientes que habitan la zona.

Los garífunas son un pueblo afro y caribe descendiente que habitan las costas caribeñas de Centroamérica, desde Belice hasta Panamá. El pueblo garífuna data del siglo XVIII, pero el origen de los garífunas empezó en el siglo XVII cuando personas esclavizadas provenientes de África occidental eran traídas al continente Americano por navegantes españoles e ingleses. Los garífunas lograron asentarse en Centroamérica al escapar de sus esclavistas que se encontraban tanto en las islas caribeñas como en los territorios continentales. Durante cientos de años, el pueblo garífuna echó raíces, fuertes y duraderas para que les permitiese sobrevivir en un nuevo mundo donde el racismo y la intolerancia étnica era el pan de cada día.

Actualmente, los garífunas son un pueblo protegido por el Estado hondureño y según la ley, los garífunas tienen derechos ancestrales a la tierra. Es decir, como pueblo originario que sigue coexistiendo con sus costumbres originales y no eurocentristas, los garífunas tienen el reclamo legal de proteger sus tierras, pescar en agua protegidas de la pesca comercial, entre otras cosas. Pero ante este tema, en 2024 los garífunas protestaron la presencia del reality Superviviente y de la protección que el mismo estado hondureño les estaba asistiendo a los españoles. Siendo un pueblo que depende de la pesca para su supervivencia, los garífunas suelen pescar en todas las islas y zonas cercanas de su hogar en Cayos Cochinos. Pero el año pasado, mientras los garífunas buscaban pescar cerca de la isla donde el reality de Telecinco es grabado, se enfrentaron a amenazas y el maltrato por parte de las fuerzas navales que proporcionaban protección a los españoles en la isla.

Mabel Robledo, líder garífuna de Honduras, explica cómo se dividió y arrebató su territorio ancestral. / ACNUDH/Vincent Tremeau

El problema no eran los españoles, sino el trato que los militares estaban dando a los garífunas con el fin de proteger a los miembros del reality. En redes sociales, muchos activistas garífunas hicieron un llamado a la protesta ante estos malos tratos por parte del estado hondureño, pero que también culpaban al reality, ya que, como mencionaron algunos activistas "los productores quieren aparentar estar en una isla inhabitada, pero no [es así], están generando desplazamientos". Así que el problema no solo eran los militares, sino que la misma presencia de los españoles implicaba una alteración del día a día de muchos garífunas, puesto que ciertos territorios estaban siendo bloqueados y cerrados, territorios que son esenciales para la pesca y supervivencia local.

De momento solo queda esperar para ver como reacciona la comunidad garífuna ante el retorno de Supervivientes y de como el Estado hondureño actúa esta vez, con violencia y armas como en el pasado, o con tacto y respeto. Lo que está claro es que para muchos, el reality Supervivientes es una fuente de ocio, pero que para las personas que habitan Cayos Cochinos, cuando llega el reality a ellos también les toca convertirse en supervivientes.